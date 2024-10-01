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Израиль заявил об ударах по военным объектам "Хезболлы" в Бейруте

Израиль заявил об ударах по военным объектам "Хезболлы" в Бейруте - РИА Новости, 01.10.2024

Израиль заявил об ударах по военным объектам "Хезболлы" в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла точечные удары по военным объектам инфраструктуры шиитского ливанского движения "Хезболла" в ливанской... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T09:05

2024-10-01T09:05

2024-10-01T09:06

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла точечные удары по военным объектам инфраструктуры шиитского ливанского движения "Хезболла" в ливанской столице. "По указанию разведки ЦАХАЛ нанесла точные удары по нескольким объектам по производству оружия и другим объектам инфраструктуры террористической организации "Хезболла" в районе Дахия в Бейруте", - говорится в сообщении пресс-службы армии. В пресс-службе добавили, что перед нанесением ударов были приняты меры по снижению риска для гражданского населения, в том числе использование точечных ударов и предупреждение об опасности граждан, проживающих в районах, по которым нанесли удары. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлы". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлы". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлу" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболла" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Ранее израильская армия заявила, что ее войска начали ограниченные наземные рейды против целей "Хезболлах" в приграничной зоне на юге Ливана.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975598634.html

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024