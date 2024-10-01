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Израиль заявил об ударах по военным объектам "Хезболлы" в Бейруте - РИА Новости, 01.10.2024
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09:05 01.10.2024 (обновлено: 09:06 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/beyrut-1975650537.html
Израиль заявил об ударах по военным объектам "Хезболлы" в Бейруте
Израиль заявил об ударах по военным объектам "Хезболлы" в Бейруте - РИА Новости, 01.10.2024
Израиль заявил об ударах по военным объектам "Хезболлы" в Бейруте
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла точечные удары по военным объектам инфраструктуры шиитского ливанского движения "Хезболла" в ливанской... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T09:05
2024-10-01T09:06
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла точечные удары по военным объектам инфраструктуры шиитского ливанского движения "Хезболла" в ливанской столице. "По указанию разведки ЦАХАЛ нанесла точные удары по нескольким объектам по производству оружия и другим объектам инфраструктуры террористической организации "Хезболла" в районе Дахия в Бейруте", - говорится в сообщении пресс-службы армии. В пресс-службе добавили, что перед нанесением ударов были приняты меры по снижению риска для гражданского населения, в том числе использование точечных ударов и предупреждение об опасности граждан, проживающих в районах, по которым нанесли удары. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлы". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлы". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлу" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболла" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Ранее израильская армия заявила, что ее войска начали ограниченные наземные рейды против целей "Хезболлах" в приграничной зоне на юге Ливана.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975598634.html
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
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в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хезболла, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль заявил об ударах по военным объектам "Хезболлы" в Бейруте

ЦАХАЛ заявил, что нанес точечные удары по военным объектам "Хезболлы" в Бейруте

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан
Дым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла точечные удары по военным объектам инфраструктуры шиитского ливанского движения "Хезболла" в ливанской столице.
"По указанию разведки ЦАХАЛ нанесла точные удары по нескольким объектам по производству оружия и другим объектам инфраструктуры террористической организации "Хезболла" в районе Дахия в Бейруте", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
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В пресс-службе добавили, что перед нанесением ударов были приняты меры по снижению риска для гражданского населения, в том числе использование точечных ударов и предупреждение об опасности граждан, проживающих в районах, по которым нанесли удары.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлы". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлы". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлу" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболла" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
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Ранее израильская армия заявила, что ее войска начали ограниченные наземные рейды против целей "Хезболлах" в приграничной зоне на юге Ливана.
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