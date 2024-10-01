https://ria.ru/20241001/bespilotnik-1975703425.html

Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Над Курской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 01.10.2024

Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале, что днём во вторник в небе над регионом был сбит украинский беспилотник. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:50

2024-10-01T12:50

2024-10-01T14:29

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ВОРОНЕЖ, 1 окт - РИА Новости. Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале, что днём во вторник в небе над регионом был сбит украинский беспилотник."Украинский БПЛА самолётного типа сбит в небе Курской области. Благодарю бойцов ПВО!" — написал Смирнов.Позже Минобороны сообщило, что беспилотник в регионе был сбит около 12.30 мск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Ольга Фомченкова

курская область, безопасность, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф