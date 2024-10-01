https://ria.ru/20241001/bespilotnik-1975703425.html
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Над Курской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 01.10.2024
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале, что днём во вторник в небе над регионом был сбит украинский беспилотник. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:50
2024-10-01T12:50
2024-10-01T14:29
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ВОРОНЕЖ, 1 окт - РИА Новости. Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале, что днём во вторник в небе над регионом был сбит украинский беспилотник."Украинский БПЛА самолётного типа сбит в небе Курской области. Благодарю бойцов ПВО!" — написал Смирнов.Позже Минобороны сообщило, что беспилотник в регионе был сбит около 12.30 мск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Смирнов: украинский БПЛА самолётного типа сбили в небе над Курской областью