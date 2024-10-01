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Иран заявил о поражении трех израильских военных баз у Тель-Авива - РИА Новости, 01.10.2024
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21:39 01.10.2024 (обновлено: 21:45 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/bazy-1975826724.html
Иран заявил о поражении трех израильских военных баз у Тель-Авива
Иран заявил о поражении трех израильских военных баз у Тель-Авива - РИА Новости, 01.10.2024
Иран заявил о поражении трех израильских военных баз у Тель-Авива
Три военные базы вблизи Тель-Авива подверглись атаке Ирана, передает иранское агентство Mehr со ссылкой на заявление иранского Корпуса стражей исламской... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T21:39
2024-10-01T21:45
в мире
иран
тель-авив
израиль
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Три военные базы вблизи Тель-Авива подверглись атаке Ирана, передает иранское агентство Mehr со ссылкой на заявление иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС)."Три военные базы Израиля в окрестностях Тель-Авива стали целью атаки", - говорится в сообщении.
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иран
тель-авив
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Новые кадры атаки на Израиль
Новые кадры атаки на Израиль
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в мире, иран, тель-авив, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Тель-Авив, Израиль, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иран заявил о поражении трех израильских военных баз у Тель-Авива

КСИР Ирана заявил о поражении трех израильских военных баз у Тель-Авива

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Три военные базы вблизи Тель-Авива подверглись атаке Ирана, передает иранское агентство Mehr со ссылкой на заявление иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС).
"Три военные базы Израиля в окрестностях Тель-Авива стали целью атаки", - говорится в сообщении.
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В миреИранТель-АвивИзраильОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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