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Иран заявил о поражении трех израильских военных баз у Тель-Авива

Иран заявил о поражении трех израильских военных баз у Тель-Авива - РИА Новости, 01.10.2024

Иран заявил о поражении трех израильских военных баз у Тель-Авива

Три военные базы вблизи Тель-Авива подверглись атаке Ирана, передает иранское агентство Mehr со ссылкой на заявление иранского Корпуса стражей исламской... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T21:39

2024-10-01T21:39

2024-10-01T21:45

в мире

иран

тель-авив

израиль

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Три военные базы вблизи Тель-Авива подверглись атаке Ирана, передает иранское агентство Mehr со ссылкой на заявление иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС)."Три военные базы Израиля в окрестностях Тель-Авива стали целью атаки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241001/iran-1975826415.html

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в мире, иран, тель-авив, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем