https://ria.ru/20241001/baza-1975824955.html

Базы США в Сирии подверглись ракетным ударам, сообщил источник

Базы США в Сирии подверглись ракетным ударам, сообщил источник - РИА Новости, 01.10.2024

Базы США в Сирии подверглись ракетным ударам, сообщил источник

Военные базы США на месторождениях Конико и Омар в провинции Дейр-эз-Зор подверглись ракетным ударам, сообщил РАИ Новости сирийский полевой источник. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T21:24

2024-10-01T21:24

2024-10-01T21:24

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ДАМАСК, 1 окт - РИА Новости. Военные базы США на месторождениях Конико и Омар в провинции Дейр-эз-Зор подверглись ракетным ударам, сообщил РАИ Новости сирийский полевой источник. "Американская база на месторождении Конико была обстреляна более чем десятью ракетами… В результате ударов на территории базы разгорелся пожар", - заявил источник. По словам собеседника агентства, аналогичной атаке подверглась база США на месторождении Омар. "Ракеты упали в зеленом квадрате базы, где расположены дома, в которых находятся американские военнослужащие", - добавил он.

https://ria.ru/20240326/siriya-1935792709.html

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в мире, сша, дейр-эз-зор (мухафаза), сирия