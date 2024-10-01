https://ria.ru/20241001/baza-1975824955.html
Базы США в Сирии подверглись ракетным ударам, сообщил источник
Базы США в Сирии подверглись ракетным ударам, сообщил источник - РИА Новости, 01.10.2024
Базы США в Сирии подверглись ракетным ударам, сообщил источник
Военные базы США на месторождениях Конико и Омар в провинции Дейр-эз-Зор подверглись ракетным ударам, сообщил РАИ Новости сирийский полевой источник. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T21:24
2024-10-01T21:24
2024-10-01T21:24
в мире
сша
дейр-эз-зор (мухафаза)
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877742248_0:219:2864:1830_1920x0_80_0_0_7b19ba65bc5f4febd13ee8d8e3f69178.jpg
ДАМАСК, 1 окт - РИА Новости. Военные базы США на месторождениях Конико и Омар в провинции Дейр-эз-Зор подверглись ракетным ударам, сообщил РАИ Новости сирийский полевой источник. "Американская база на месторождении Конико была обстреляна более чем десятью ракетами… В результате ударов на территории базы разгорелся пожар", - заявил источник. По словам собеседника агентства, аналогичной атаке подверглась база США на месторождении Омар. "Ракеты упали в зеленом квадрате базы, где расположены дома, в которых находятся американские военнослужащие", - добавил он.
https://ria.ru/20240326/siriya-1935792709.html
сша
дейр-эз-зор (мухафаза)
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877742248_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_dadf72061f9cbd1f6b6506c55ad596b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дейр-эз-зор (мухафаза), сирия
В мире, США, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Сирия
Базы США в Сирии подверглись ракетным ударам, сообщил источник
Базы США на месторождениях Конико и Омар в Сирии подверглись ракетным ударам
ДАМАСК, 1 окт - РИА Новости. Военные базы США на месторождениях Конико и Омар в провинции Дейр-эз-Зор подверглись ракетным ударам, сообщил РАИ Новости сирийский полевой источник.
"Американская база на месторождении Конико была обстреляна более чем десятью ракетами… В результате ударов на территории базы разгорелся пожар", - заявил источник.
По словам собеседника агентства, аналогичной атаке подверглась база США на месторождении Омар.
"Ракеты упали в зеленом квадрате базы, где расположены дома, в которых находятся американские военнослужащие", - добавил он.