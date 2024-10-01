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Базы США в Сирии подверглись ракетным ударам, сообщил источник - РИА Новости, 01.10.2024
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21:24 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/baza-1975824955.html
Базы США в Сирии подверглись ракетным ударам, сообщил источник
Базы США в Сирии подверглись ракетным ударам, сообщил источник - РИА Новости, 01.10.2024
Базы США в Сирии подверглись ракетным ударам, сообщил источник
Военные базы США на месторождениях Конико и Омар в провинции Дейр-эз-Зор подверглись ракетным ударам, сообщил РАИ Новости сирийский полевой источник. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T21:24
2024-10-01T21:24
в мире
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сирия
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ДАМАСК, 1 окт - РИА Новости. Военные базы США на месторождениях Конико и Омар в провинции Дейр-эз-Зор подверглись ракетным ударам, сообщил РАИ Новости сирийский полевой источник. "Американская база на месторождении Конико была обстреляна более чем десятью ракетами… В результате ударов на территории базы разгорелся пожар", - заявил источник. По словам собеседника агентства, аналогичной атаке подверглась база США на месторождении Омар. "Ракеты упали в зеленом квадрате базы, где расположены дома, в которых находятся американские военнослужащие", - добавил он.
https://ria.ru/20240326/siriya-1935792709.html
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в мире, сша, дейр-эз-зор (мухафаза), сирия
В мире, США, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Сирия
Базы США в Сирии подверглись ракетным ударам, сообщил источник

Базы США на месторождениях Конико и Омар в Сирии подверглись ракетным ударам

© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen GuilloryАмериканские военнослужащие в Сирии
Американские военнослужащие в Сирии - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen Guillory
Американские военнослужащие в Сирии. Архивное фото
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ДАМАСК, 1 окт - РИА Новости. Военные базы США на месторождениях Конико и Омар в провинции Дейр-эз-Зор подверглись ракетным ударам, сообщил РАИ Новости сирийский полевой источник.
"Американская база на месторождении Конико была обстреляна более чем десятью ракетами… В результате ударов на территории базы разгорелся пожар", - заявил источник.
По словам собеседника агентства, аналогичной атаке подверглась база США на месторождении Омар.
"Ракеты упали в зеленом квадрате базы, где расположены дома, в которых находятся американские военнослужащие", - добавил он.
Место ударов, нанесенных по штабам сил, союзным сирийской армии, в провинции Дейр-эз-Зор. 26 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Неизвестная авиация нанесла удары по штабам союзных сил САР в Дейр-эз-Зоре
26 марта, 03:14
 
В миреСШАДейр-эз-Зор (мухафаза)Сирия
 
 
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