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Байден приказал военным оказать поддержку Израилю в защите от Ирана - РИА Новости, 01.10.2024
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20:23 01.10.2024 (обновлено: 20:30 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/bayden-1975815702.html
Байден приказал военным оказать поддержку Израилю в защите от Ирана
Байден приказал военным оказать поддержку Израилю в защите от Ирана - РИА Новости, 01.10.2024
Байден приказал военным оказать поддержку Израилю в защите от Ирана
Президент США Джо Байден отдал приказ американским военным оказать поддержку Израилю в защите от атак со стороны Ирана, говорится в распространенном заявлении... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:23
2024-10-01T20:30
в мире
иран
израиль
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден отдал приказ американским военным оказать поддержку Израилю в защите от атак со стороны Ирана, говорится в распространенном заявлении Белого дома."Президент Соединенных Штатов приказал военным США помочь Израилю в обороне против иранских атак, сбивать ракеты, нацеленные на Израиль", - заявил официальный представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.Кроме того, американский лидер получает регулярные сообщения о развитии ситуации в Израиле.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет на фоне сигналов воздушной тревоги, сообщило издание Jerusalem Post.
https://ria.ru/20241001/iran-1975806868.html
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в мире, иран, израиль, сша, джо байден, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, США, Джо Байден, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Байден приказал военным оказать поддержку Израилю в защите от Ирана

Байден приказал военным оказать Израилю поддержку в защите от иранских атак

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден отдал приказ американским военным оказать поддержку Израилю в защите от атак со стороны Ирана, говорится в распространенном заявлении Белого дома.
"Президент Соединенных Штатов приказал военным США помочь Израилю в обороне против иранских атак, сбивать ракеты, нацеленные на Израиль", - заявил официальный представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.
Кроме того, американский лидер получает регулярные сообщения о развитии ситуации в Израиле.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет на фоне сигналов воздушной тревоги, сообщило издание Jerusalem Post.
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