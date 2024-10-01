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Байден приказал военным оказать поддержку Израилю в защите от Ирана
Байден приказал военным оказать поддержку Израилю в защите от Ирана - РИА Новости, 01.10.2024
Байден приказал военным оказать поддержку Израилю в защите от Ирана
Президент США Джо Байден отдал приказ американским военным оказать поддержку Израилю в защите от атак со стороны Ирана, говорится в распространенном заявлении... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:23
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден отдал приказ американским военным оказать поддержку Израилю в защите от атак со стороны Ирана, говорится в распространенном заявлении Белого дома."Президент Соединенных Штатов приказал военным США помочь Израилю в обороне против иранских атак, сбивать ракеты, нацеленные на Израиль", - заявил официальный представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.Кроме того, американский лидер получает регулярные сообщения о развитии ситуации в Израиле.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет на фоне сигналов воздушной тревоги, сообщило издание Jerusalem Post.
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в мире, иран, израиль, сша, джо байден, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, США, Джо Байден, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Байден приказал военным оказать поддержку Израилю в защите от Ирана
Байден приказал военным оказать Израилю поддержку в защите от иранских атак
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден отдал приказ американским военным оказать поддержку Израилю в защите от атак со стороны Ирана, говорится в распространенном заявлении Белого дома.
"Президент Соединенных Штатов приказал военным США помочь Израилю в обороне против иранских атак, сбивать ракеты, нацеленные на Израиль", - заявил официальный представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.
Кроме того, американский лидер получает регулярные сообщения о развитии ситуации в Израиле.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет на фоне сигналов воздушной тревоги, сообщило издание Jerusalem Post.