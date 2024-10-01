https://ria.ru/20241001/bayden-1975815702.html

Байден приказал военным оказать поддержку Израилю в защите от Ирана

Байден приказал военным оказать поддержку Израилю в защите от Ирана - РИА Новости, 01.10.2024

Байден приказал военным оказать поддержку Израилю в защите от Ирана

Президент США Джо Байден отдал приказ американским военным оказать поддержку Израилю в защите от атак со стороны Ирана, говорится в распространенном заявлении... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T20:23

2024-10-01T20:23

2024-10-01T20:30

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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден отдал приказ американским военным оказать поддержку Израилю в защите от атак со стороны Ирана, говорится в распространенном заявлении Белого дома."Президент Соединенных Штатов приказал военным США помочь Израилю в обороне против иранских атак, сбивать ракеты, нацеленные на Израиль", - заявил официальный представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.Кроме того, американский лидер получает регулярные сообщения о развитии ситуации в Израиле.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет на фоне сигналов воздушной тревоги, сообщило издание Jerusalem Post.

https://ria.ru/20241001/iran-1975806868.html

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в мире, иран, израиль, сша, джо байден, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024