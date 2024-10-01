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СМИ узнали, когда Байден может разрешить Киеву бить вглубь России - РИА Новости, 01.10.2024
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14:42 01.10.2024 (обновлено: 14:49 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/bayden-1975731694.html
СМИ узнали, когда Байден может разрешить Киеву бить вглубь России
СМИ узнали, когда Байден может разрешить Киеву бить вглубь России - РИА Новости, 01.10.2024
СМИ узнали, когда Байден может разрешить Киеву бить вглубь России
Президент США Джо Байден после выборов в стране может разрешить Украине применять западное оружие для ударов вглубь территории России, перед выборами... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T14:42
2024-10-01T14:49
в мире
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украина
джо байден
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден после выборов в стране может разрешить Украине применять западное оружие для ударов вглубь территории России, перед выборами американского президента он опасается это делать, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник."Байден слишком осторожен, чтобы дать разрешение до выборов. Но, когда выборы пройдут, он может дать это разрешение", - сказал источник, говоря о просьбах Киева разрешить применять дальнобойное оружие.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Последний при этом ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за сутки. Постпред РФ в ООН Василий Небензя отмечал, что это невозможно.
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в мире, киев, россия, сша, украина, джо байден, владимир путин, дмитрий песков, оон, нато
В мире, Киев, Россия, США, Украина, Джо Байден, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ООН, НАТО
СМИ узнали, когда Байден может разрешить Киеву бить вглубь России

AP: США могут разрешить Киеву бить вглубь России западным оружием после выборов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден после выборов в стране может разрешить Украине применять западное оружие для ударов вглубь территории России, перед выборами американского президента он опасается это делать, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник.
"Байден слишком осторожен, чтобы дать разрешение до выборов. Но, когда выборы пройдут, он может дать это разрешение", - сказал источник, говоря о просьбах Киева разрешить применять дальнобойное оружие.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Последний при этом ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за сутки. Постпред РФ в ООН Василий Небензя отмечал, что это невозможно.
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В миреКиевРоссияСШАУкраинаДжо БайденВладимир ПутинДмитрий ПесковООННАТО
 
 
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