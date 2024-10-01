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В Багдаде подверглась атаке база с американскими силами - РИА Новости, 01.10.2024
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00:49 01.10.2024 (обновлено: 00:59 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/bagdad-1975628930.html
В Багдаде подверглась атаке база с американскими силами
В Багдаде подверглась атаке база с американскими силами - РИА Новости, 01.10.2024
В Багдаде подверглась атаке база с американскими силами
Военную базу у международного аэропорта Багдада, где размещены силы США, атаковали ракетами, они были перехвачены силами ПВО, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T00:49
2024-10-01T00:59
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости/Прайм. Военную базу у международного аэропорта Багдада, где размещены силы США, атаковали ракетами, они были перехвачены силами ПВО, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух иракских военных чиновников."По меньшей мере две ракеты "Катюша" были выпущены по военной базе, где размещены силы США, недалеко от международного аэропорта Багдада... Силы ПВО перехватили ракеты", - передает агентство.
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в мире, багдад (город), сша
В мире, Багдад (город), США
В Багдаде подверглась атаке база с американскими силами

Военную базу у аэропорта Багдада, где размещены силы США, атаковали ракетами

© AP Photo / Hadi MizbanВид на Багдад
Вид на Багдад - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид на Багдад. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости/Прайм. Военную базу у международного аэропорта Багдада, где размещены силы США, атаковали ракетами, они были перехвачены силами ПВО, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух иракских военных чиновников.
"По меньшей мере две ракеты "Катюша" были выпущены по военной базе, где размещены силы США, недалеко от международного аэропорта Багдада... Силы ПВО перехватили ракеты", - передает агентство.
 
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