https://ria.ru/20241001/bagdad-1975628930.html

В Багдаде подверглась атаке база с американскими силами

В Багдаде подверглась атаке база с американскими силами - РИА Новости, 01.10.2024

В Багдаде подверглась атаке база с американскими силами

Военную базу у международного аэропорта Багдада, где размещены силы США, атаковали ракетами, они были перехвачены силами ПВО, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T00:49

2024-10-01T00:49

2024-10-01T00:59

в мире

багдад (город)

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829101344_0:0:3230:1817_1920x0_80_0_0_f516f40a4bac463625a08f444c59d525.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости/Прайм. Военную базу у международного аэропорта Багдада, где размещены силы США, атаковали ракетами, они были перехвачены силами ПВО, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух иракских военных чиновников."По меньшей мере две ракеты "Катюша" были выпущены по военной базе, где размещены силы США, недалеко от международного аэропорта Багдада... Силы ПВО перехватили ракеты", - передает агентство.

багдад (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, багдад (город), сша