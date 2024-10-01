Правящая партия Австрии может сместить канцлера ради коалиции с АПС
Депутат Хайдер: АНП может попрощаться с Нехаммером ради коалиции с АПС
© Pixabay / Pixabay / saarmaicaВид на Вену
© Pixabay / Pixabay / saarmaica
Вид на Вену. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Ядро консервативной правящей партии Австрии, Австрийской народной партии (АНП), может попрощаться со своим лидером, канцлером Карлом Нехаммером, ради формирования коалиционного правительства с Австрийской партией свободы (АПС) после того, как эта оппозиционная правая партия победила на выборах в прошлое воскресенье, заявил РИА Новости депутат от АПС в Европарламенте Роман Хайдер.
"Неважно, что говорит Нехаммер. В АНП властью обладают главы федеральных земель, а не федеральный лидер партии. АНП состоит в коалиции с АПС в трех важных федеральных землях: Верхней Австрии, Нижней Австрии, Зальцбурге... Таким образом, они будут говорить остальным членам партии, что делать... И они не хотят никаких экспериментов... Итак, давайте откинемся назад и посмотрим, как АНП (сместит) нынешнего канцлера и федерального лидера партии", - заявил Хайдер.
Он предположил, что экономическое крыло АНП предпочитает коалицию с АПС коалиции с левоцентристской Социал-демократической партией, которая заняла на выборах третье место с 20,4% голосов. Хайдер отметил, что социал-демократы стали "слишком левыми" под руководством Андреаса Баблера.
В воскресенье по всей Австрии прошли выборы в национальный совет (нижняя палата парламента). Согласно предварительным подсчетам, объявленным МВД, выступающая против антироссийских санкций АПС победила на парламентских выборах с 29,2% голосов и может получить 58 мандатов из 183. Австрийская народная партия нынешнего канцлера Карла Нехаммера, предварительно, заняла второе место с 26,5% голосов и может получить 52 мандата. На третьем месте - Социал-демократическая партия Австрии с 21% голосов, у нее может быть 41 место в парламенте.
В связи с тем, что ни одна из партий не получила более 50% голосов, после окончательного подсчета результатов им предстоит договориться о правительственной коалиции. Это может занять несколько недель.
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