Рейтинг@Mail.ru
Стали известны имена россиян, погибших при крушении Ми-8 в Пакистане - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/aviakatastrofa-1975766065.html
Стали известны имена россиян, погибших при крушении Ми-8 в Пакистане
Стали известны имена россиян, погибших при крушении Ми-8 в Пакистане - РИА Новости, 01.10.2024
Стали известны имена россиян, погибших при крушении Ми-8 в Пакистане
Посольство России в Пакистане в Telegram-канале назвало имена двух россиян, погибших при крушении вертолета Ми-8 28 сентября на территории страны, это Николай... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:30
2024-10-01T16:30
в мире
россия
северный вазиристан
хайбер-пахтунхва
geo
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892898799_91:0:3732:2048_1920x0_80_0_0_aa7decd63f6bc565dd1a9aed2f6cab74.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 окт – РИА Новости. Посольство России в Пакистане в Telegram-канале назвало имена двух россиян, погибших при крушении вертолета Ми-8 28 сентября на территории страны, это Николай Рыбакович и Самвел Мардоян, также погиб гражданин Белоруссии Сергей Кошелев. "Посольство России в Пакистане с сожалением подтверждает гибель двух граждан России, Николая Рыбаковича и Самвела Мардояна, а также гражданина Белоруссии Сергея Кошелева, находившихся на борту вертолета, потерпевшего крушение 28 сентября в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Мы выражаем соболезнования семьям и близким всех погибших в результате крушения и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении дипмиссии. Посольство РФ на прошлой неделе сообщило о крушении вертолета Ми-8 в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. На борту находились 14 пассажиров и три члена экипажа, двое из них - второй пилот и бортовой механик – являются гражданами России. По данным местных властей, шесть человек погибли, девять получили травмы. Ранее издание Geo сообщило о крушении вертолета пакистанской компании по разведке и добыче нефти Mari Petroleum Limited в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. По данным издания, вертолетом управляли российские пилоты, а при крушении машины погибли шесть человек и восемь получили ранения. Источники издания отметили, что сразу после взлета у вертолета возникли технические неполадки, а авария произошла из-за того, что его хвостовой винт ударился о землю во время аварийной посадки.
https://ria.ru/20230727/mi-8-1886595741.html
россия
северный вазиристан
хайбер-пахтунхва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892898799_546:0:3277:2048_1920x0_80_0_0_5fad33fd52b87db17850deb25e6bf186.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, северный вазиристан, хайбер-пахтунхва, geo, ми-8 амтш
В мире, Россия, Северный Вазиристан, Хайбер-Пахтунхва, Geo, Ми-8 АМТШ
Стали известны имена россиян, погибших при крушении Ми-8 в Пакистане

Посольство в Пакистане назвало имена двух россиян, погибших при крушении Ми-8

© РИА Новости / Илья НаймушинВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Вертолет Ми-8. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 окт – РИА Новости. Посольство России в Пакистане в Telegram-канале назвало имена двух россиян, погибших при крушении вертолета Ми-8 28 сентября на территории страны, это Николай Рыбакович и Самвел Мардоян, также погиб гражданин Белоруссии Сергей Кошелев.
«
"Посольство России в Пакистане с сожалением подтверждает гибель двух граждан России, Николая Рыбаковича и Самвела Мардояна, а также гражданина Белоруссии Сергея Кошелева, находившихся на борту вертолета, потерпевшего крушение 28 сентября в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Мы выражаем соболезнования семьям и близким всех погибших в результате крушения и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении дипмиссии.
Посольство РФ на прошлой неделе сообщило о крушении вертолета Ми-8 в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. На борту находились 14 пассажиров и три члена экипажа, двое из них - второй пилот и бортовой механик – являются гражданами России. По данным местных властей, шесть человек погибли, девять получили травмы.
Ранее издание Geo сообщило о крушении вертолета пакистанской компании по разведке и добыче нефти Mari Petroleum Limited в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. По данным издания, вертолетом управляли российские пилоты, а при крушении машины погибли шесть человек и восемь получили ранения. Источники издания отметили, что сразу после взлета у вертолета возникли технические неполадки, а авария произошла из-за того, что его хвостовой винт ударился о землю во время аварийной посадки.
Многоцелевой вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Вертолет Ми-8: тактико-технические характеристики
27 июля 2023, 13:20
 
В миреРоссияСеверный ВазиристанХайбер-ПахтунхваGeoМи-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала