https://ria.ru/20241001/aviakatastrofa-1975766065.html

Стали известны имена россиян, погибших при крушении Ми-8 в Пакистане

Стали известны имена россиян, погибших при крушении Ми-8 в Пакистане - РИА Новости, 01.10.2024

Стали известны имена россиян, погибших при крушении Ми-8 в Пакистане

Посольство России в Пакистане в Telegram-канале назвало имена двух россиян, погибших при крушении вертолета Ми-8 28 сентября на территории страны, это Николай... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T16:30

2024-10-01T16:30

2024-10-01T16:30

в мире

россия

северный вазиристан

хайбер-пахтунхва

geo

ми-8 амтш

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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 окт – РИА Новости. Посольство России в Пакистане в Telegram-канале назвало имена двух россиян, погибших при крушении вертолета Ми-8 28 сентября на территории страны, это Николай Рыбакович и Самвел Мардоян, также погиб гражданин Белоруссии Сергей Кошелев. "Посольство России в Пакистане с сожалением подтверждает гибель двух граждан России, Николая Рыбаковича и Самвела Мардояна, а также гражданина Белоруссии Сергея Кошелева, находившихся на борту вертолета, потерпевшего крушение 28 сентября в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Мы выражаем соболезнования семьям и близким всех погибших в результате крушения и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении дипмиссии. Посольство РФ на прошлой неделе сообщило о крушении вертолета Ми-8 в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. На борту находились 14 пассажиров и три члена экипажа, двое из них - второй пилот и бортовой механик – являются гражданами России. По данным местных властей, шесть человек погибли, девять получили травмы. Ранее издание Geo сообщило о крушении вертолета пакистанской компании по разведке и добыче нефти Mari Petroleum Limited в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. По данным издания, вертолетом управляли российские пилоты, а при крушении машины погибли шесть человек и восемь получили ранения. Источники издания отметили, что сразу после взлета у вертолета возникли технические неполадки, а авария произошла из-за того, что его хвостовой винт ударился о землю во время аварийной посадки.

https://ria.ru/20230727/mi-8-1886595741.html

россия

северный вазиристан

хайбер-пахтунхва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, северный вазиристан, хайбер-пахтунхва, geo, ми-8 амтш