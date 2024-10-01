Стали известны имена россиян, погибших при крушении Ми-8 в Пакистане
Посольство в Пакистане назвало имена двух россиян, погибших при крушении Ми-8
Вертолет Ми-8. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 окт – РИА Новости. Посольство России в Пакистане в Telegram-канале назвало имена двух россиян, погибших при крушении вертолета Ми-8 28 сентября на территории страны, это Николай Рыбакович и Самвел Мардоян, также погиб гражданин Белоруссии Сергей Кошелев.
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"Посольство России в Пакистане с сожалением подтверждает гибель двух граждан России, Николая Рыбаковича и Самвела Мардояна, а также гражданина Белоруссии Сергея Кошелева, находившихся на борту вертолета, потерпевшего крушение 28 сентября в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Мы выражаем соболезнования семьям и близким всех погибших в результате крушения и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении дипмиссии.
Посольство РФ на прошлой неделе сообщило о крушении вертолета Ми-8 в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. На борту находились 14 пассажиров и три члена экипажа, двое из них - второй пилот и бортовой механик – являются гражданами России. По данным местных властей, шесть человек погибли, девять получили травмы.
Ранее издание Geo сообщило о крушении вертолета пакистанской компании по разведке и добыче нефти Mari Petroleum Limited в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. По данным издания, вертолетом управляли российские пилоты, а при крушении машины погибли шесть человек и восемь получили ранения. Источники издания отметили, что сразу после взлета у вертолета возникли технические неполадки, а авария произошла из-за того, что его хвостовой винт ударился о землю во время аварийной посадки.
Вертолет Ми-8: тактико-технические характеристики
27 июля 2023, 13:20