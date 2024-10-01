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Белый дом утверждает, что в Израиле нет погибших при атаках Ирана
Белый дом утверждает, что в Израиле нет погибших при атаках Ирана - РИА Новости, 01.10.2024
Белый дом утверждает, что в Израиле нет погибших при атаках Ирана
Атака Ирана стала "значительной эскалацией" в регионе, на данный момент погибших в ходе нее в Израиле нет, США оценивают следующие шаги, заявил советник... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T22:10
2024-10-01T22:10
2024-10-01T22:27
в мире
израиль
иран
обострение ситуации между ираном и израилем
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Атака Ирана стала "значительной эскалацией" в регионе, на данный момент погибших в ходе нее в Израиле нет, США оценивают следующие шаги, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Очевидно, это значительная эскалация со стороны Ирана", - сказал Салливан на брифинге."На данный момент нам неизвестно о каком-либо ущербе, нанесённом объектам США", – сказал Миллер в ходе брифинга.По его словам, США теперь оценивают следующие шаги."Никто не был убит в Израиле, как мы знаем на данным момент", - добавил Салливан.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
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Ракетная атака на Израиль
В небе над Тель-Авивом видны вспышки от перехватов израильской системы ПВО, сообщают СМИ. В соцсетях публикуют кадры ракетной атаки на город.
2024-10-01T22:10
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Иранские ракеты в небе над Израилем
Иранские ракеты в небе над Израилем.
2024-10-01T22:10
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в мире, израиль, иран, обострение ситуации между ираном и израилем, видео
В мире, Израиль, Иран, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Белый дом утверждает, что в Израиле нет погибших при атаках Ирана
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Атака Ирана стала "значительной эскалацией" в регионе, на данный момент погибших в ходе нее в Израиле нет, США оценивают следующие шаги, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
2024-10-01T22:10
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Белый дом утверждает, что в Израиле нет погибших при атаках Ирана
Белый дом утверждает, что в Израиле нет погибших при ракетных атаках Ирана
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Атака Ирана стала "значительной эскалацией" в регионе, на данный момент погибших в ходе нее в Израиле нет, США оценивают следующие шаги, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Очевидно, это значительная эскалация со стороны Ирана", - сказал Салливан на брифинге.
"На данный момент нам неизвестно о каком-либо ущербе, нанесённом объектам США", – сказал Миллер в ходе брифинга.
По его словам, США теперь оценивают следующие шаги.
"Никто не был убит в Израиле, как мы знаем на данным момент", - добавил Салливан.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.