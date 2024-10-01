Рейтинг@Mail.ru
Президент Ирана прокомментировал атаку на Израиль - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:55 01.10.2024 (обновлено: 22:06 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/ataka-1975828070.html
Президент Ирана прокомментировал атаку на Израиль
Президент Ирана прокомментировал атаку на Израиль - РИА Новости, 01.10.2024
Президент Ирана прокомментировал атаку на Израиль
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не ищет войны, но решительно противостоит любой угрозе, призвал Израиль не вступать в конфликт с Ираном. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T21:55
2024-10-01T22:06
в мире
иран
израиль
масуд пезешкиан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1958034978_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_3f3cbe3fe4fad82525f98b34ca4dca7c.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не ищет войны, но решительно противостоит любой угрозе, призвал Израиль не вступать в конфликт с Ираном.Кроме того, Пезешкиан заявил, что Иран ответил на действия Израиля на основании законных прав и ради мира и безопасности жителей Ирана и всего региона."Решительный ответ был дан на нарушения Израиля в соответствии с законным правом и ради мира и безопасности для Ирана и региона. Эти шаги были совершены ради защиты интересов и граждан Ирана. (Премьер Израиля Биньямин) Нетаньяху должен знать, что Иран не ищет войны, но решительно противостоит любой угрозе. Это только кусочек нашей мощи. Не вступайте в конфликт с Ираном", - написал президент в соцсети X.Во вторник армия Израиля сообщала, что Иран запустил ракеты в направлении страны.
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новые кадры атаки на Израиль
Новые кадры атаки на Израиль
2024-10-01T21:55
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1958034978_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_220c8d6b6757c440645e4589841b3e75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, масуд пезешкиан, видео, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, Масуд Пезешкиан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Президент Ирана прокомментировал атаку на Израиль
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не ищет войны, но решительно противостоит любой угрозе, призвал Израиль не вступать в конфликт с Ираном.
2024-10-01T21:55
true
PT0M11S
Президент Ирана прокомментировал атаку на Израиль

Президент Ирана Пезешкиан: Тегеран не ищет войны, атаковав Израиль

© AP Photo / Vahid SalemiПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не ищет войны, но решительно противостоит любой угрозе, призвал Израиль не вступать в конфликт с Ираном.
Кроме того, Пезешкиан заявил, что Иран ответил на действия Израиля на основании законных прав и ради мира и безопасности жителей Ирана и всего региона.
"Решительный ответ был дан на нарушения Израиля в соответствии с законным правом и ради мира и безопасности для Ирана и региона. Эти шаги были совершены ради защиты интересов и граждан Ирана. (Премьер Израиля Биньямин) Нетаньяху должен знать, что Иран не ищет войны, но решительно противостоит любой угрозе. Это только кусочек нашей мощи. Не вступайте в конфликт с Ираном", - написал президент в соцсети X.
Во вторник армия Израиля сообщала, что Иран запустил ракеты в направлении страны.
 
В миреИранИзраильМасуд ПезешкианОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала