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Президент Ирана прокомментировал атаку на Израиль

Президент Ирана прокомментировал атаку на Израиль - РИА Новости, 01.10.2024

Президент Ирана прокомментировал атаку на Израиль

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не ищет войны, но решительно противостоит любой угрозе, призвал Израиль не вступать в конфликт с Ираном. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T21:55

2024-10-01T21:55

2024-10-01T22:06

в мире

иран

израиль

масуд пезешкиан

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не ищет войны, но решительно противостоит любой угрозе, призвал Израиль не вступать в конфликт с Ираном.Кроме того, Пезешкиан заявил, что Иран ответил на действия Израиля на основании законных прав и ради мира и безопасности жителей Ирана и всего региона."Решительный ответ был дан на нарушения Израиля в соответствии с законным правом и ради мира и безопасности для Ирана и региона. Эти шаги были совершены ради защиты интересов и граждан Ирана. (Премьер Израиля Биньямин) Нетаньяху должен знать, что Иран не ищет войны, но решительно противостоит любой угрозе. Это только кусочек нашей мощи. Не вступайте в конфликт с Ираном", - написал президент в соцсети X.Во вторник армия Израиля сообщала, что Иран запустил ракеты в направлении страны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, масуд пезешкиан, видео, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024