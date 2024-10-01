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Президент Ирана прокомментировал атаку на Израиль
Президент Ирана прокомментировал атаку на Израиль - РИА Новости, 01.10.2024
Президент Ирана прокомментировал атаку на Израиль
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не ищет войны, но решительно противостоит любой угрозе, призвал Израиль не вступать в конфликт с Ираном. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T21:55
2024-10-01T21:55
2024-10-01T22:06
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масуд пезешкиан
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не ищет войны, но решительно противостоит любой угрозе, призвал Израиль не вступать в конфликт с Ираном.Кроме того, Пезешкиан заявил, что Иран ответил на действия Израиля на основании законных прав и ради мира и безопасности жителей Ирана и всего региона."Решительный ответ был дан на нарушения Израиля в соответствии с законным правом и ради мира и безопасности для Ирана и региона. Эти шаги были совершены ради защиты интересов и граждан Ирана. (Премьер Израиля Биньямин) Нетаньяху должен знать, что Иран не ищет войны, но решительно противостоит любой угрозе. Это только кусочек нашей мощи. Не вступайте в конфликт с Ираном", - написал президент в соцсети X.Во вторник армия Израиля сообщала, что Иран запустил ракеты в направлении страны.
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Новые кадры атаки на Израиль
Новые кадры атаки на Израиль
2024-10-01T21:55
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в мире, иран, израиль, масуд пезешкиан, видео, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, Масуд Пезешкиан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Президент Ирана прокомментировал атаку на Израиль
Президент Ирана Пезешкиан: Тегеран не ищет войны, атаковав Израиль