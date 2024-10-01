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При ракетной атаке Ирана по Израилю погиб палестинец

При ракетной атаке Ирана по Израилю погиб палестинец - РИА Новости, 01.10.2024

При ракетной атаке Ирана по Израилю погиб палестинец

Один человек погиб в городе Иерихон на Западном берегу из-за падения ракеты, сообщило управление гражданской обороны Палестины. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T21:10

2024-10-01T21:10

2024-10-01T21:33

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иерихон (провинция)

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КАИР, 1 окт - РИА Новости. Один человек погиб в городе Иерихон на Западном берегу из-за падения ракеты, сообщило управление гражданской обороны Палестины."Гражданин в возрасте 38 лет скончался в результате падения ракеты в городе Иерихон", - говорится в заявлении палестинской гражданской обороны.В заявлении отмечается, что падение ракет и обломков в ряде районов привело к возгораниям, которые уже были потушены.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщило издание Jerusalem Post.

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Иранские ракеты в небе над Израилем Иранские ракеты в небе над Израилем. 2024-10-01T21:10 true PT1M02S

Новые кадры атаки на Израиль Новые кадры атаки на Израиль 2024-10-01T21:10 true PT0M11S

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в мире, израиль, иран, обострение ситуации между ираном и израилем, видео, иерихон (провинция)