https://ria.ru/20241001/ataka-1975822862.html
При ракетной атаке Ирана по Израилю погиб палестинец
При ракетной атаке Ирана по Израилю погиб палестинец - РИА Новости, 01.10.2024
При ракетной атаке Ирана по Израилю погиб палестинец
Один человек погиб в городе Иерихон на Западном берегу из-за падения ракеты, сообщило управление гражданской обороны Палестины. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T21:10
2024-10-01T21:10
2024-10-01T21:33
в мире
израиль
иран
обострение ситуации между ираном и израилем
иерихон (провинция)
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КАИР, 1 окт - РИА Новости. Один человек погиб в городе Иерихон на Западном берегу из-за падения ракеты, сообщило управление гражданской обороны Палестины."Гражданин в возрасте 38 лет скончался в результате падения ракеты в городе Иерихон", - говорится в заявлении палестинской гражданской обороны.В заявлении отмечается, что падение ракет и обломков в ряде районов привело к возгораниям, которые уже были потушены.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщило издание Jerusalem Post.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Иранские ракеты в небе над Израилем
Иранские ракеты в небе над Израилем.
2024-10-01T21:10
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Новые кадры атаки на Израиль
Новые кадры атаки на Израиль
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РИА Новости
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в мире, израиль, иран, обострение ситуации между ираном и израилем, видео, иерихон (провинция)
В мире, Израиль, Иран, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Иерихон (провинция)
При ракетной атаке Ирана по Израилю погиб палестинец
При ракетной атаке Ирана по Израилю в городе Иерихон погиб палестинец
КАИР, 1 окт - РИА Новости. Один человек погиб в городе Иерихон на Западном берегу из-за падения ракеты, сообщило управление гражданской обороны Палестины.
"Гражданин в возрасте 38 лет скончался в результате падения ракеты в городе Иерихон", - говорится в заявлении палестинской гражданской обороны.
В заявлении отмечается, что падение ракет и обломков в ряде районов привело к возгораниям, которые уже были потушены.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщило издание Jerusalem Post.