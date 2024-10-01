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Иран начал вторую волну ракетной атаки на Израиль, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
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20:26 01.10.2024 (обновлено: 20:37 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/ataka-1975816146.html
Иран начал вторую волну ракетной атаки на Израиль, сообщили СМИ
Иран начал вторую волну ракетной атаки на Израиль, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
Иран начал вторую волну ракетной атаки на Израиль, сообщили СМИ
Началась вторая волна ракетной атаки Ирана на Израиль, передает со ссылкой на источники иранское агентство ILNA. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:26
2024-10-01T20:37
в мире
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
иран
сша
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ТЕГЕРАН, 1 окт - РИА Новости. Началась вторая волна ракетной атаки Ирана на Израиль, передает со ссылкой на источники иранское агентство ILNA."Ряд источников сообщил о начале второй волны ракетных атак Ирана на Израиль", - говорится в сообщении агентства.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовал в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля.Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари во вторник заявил, что США предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана в ближайшее время, однако на тот момент никаких воздушных угроз со стороны Тегерана выявлено не было.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
израиль
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в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, иран, сша
В мире, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Иран, США
Иран начал вторую волну ракетной атаки на Израиль, сообщили СМИ

ILNA: Иран начал вторую волну ракетной атаки на Израиль

© AP PhotoПуск ракеты армией Ирана
Пуск ракеты армией Ирана - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo
Пуск ракеты армией Ирана
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ТЕГЕРАН, 1 окт - РИА Новости. Началась вторая волна ракетной атаки Ирана на Израиль, передает со ссылкой на источники иранское агентство ILNA.
"Ряд источников сообщил о начале второй волны ракетных атак Ирана на Израиль", - говорится в сообщении агентства.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовал в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля.
Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари во вторник заявил, что США предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана в ближайшее время, однако на тот момент никаких воздушных угроз со стороны Тегерана выявлено не было.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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