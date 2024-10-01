https://ria.ru/20241001/assanzh-1975709545.html

Ассанж заявил, что отказался от подачи иска в ЕСПЧ ради освобождения

Ассанж заявил, что отказался от подачи иска в ЕСПЧ ради освобождения - РИА Новости, 01.10.2024

Ассанж заявил, что отказался от подачи иска в ЕСПЧ ради освобождения

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, выступая перед комитетом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), что одним из условий сделки с США о его... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T13:11

2024-10-01T13:11

2024-10-01T13:11

в мире

сша

джулиан ассанж

хиллари клинтон

wikileaks

европейский суд

парламентская ассамблея совета европы

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ПАРИЖ, 1 окт - РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, выступая перед комитетом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), что одним из условий сделки с США о его освобождении после частичного признания вины был отказ от подачи иска в Европейский суд по правам человека, чтобы оспорить приговор, трансляция выступления велась на YouTube-канале организации. "В конце концов я выбрал свободу вместо нереализуемого правосудия после многих лет в заключении и перед угрозой тюремного срока в 175 лет без эффективных инструментов правовой защиты. Правосудие для меня теперь исключено, так как правительство США настояло на том, чтобы вписать в соглашение о признании мною вины, что я не могу подать иск в Европейский суд по правам человека или даже направить запрос о свободе информации о том, что оно сделало со мной в результате запроса на экстрадицию", - сказал Ассанж.По словам журналиста, его освобождение не было бы возможно без усилий граждан, активистов и политиков, которые освещали его дело, поскольку существовавшие механизмы правовой защиты были неэффективны и существовали лишь на бумаге. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы, где находился, пока рассматривалось дело о его экстрадиции в США, 24 июня 2024 года после сделки с американской прокуратурой о частичном признании вины. Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне США и был приговорен к пяти годам, которые уже провел за решеткой. Слушание по его делу прошло на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет за решеткой. Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В США основателю WikiLeaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.

https://ria.ru/20241001/ssha-1975705406.html

https://ria.ru/20240930/pase-1975520909.html

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в мире, сша, джулиан ассанж, хиллари клинтон, wikileaks, европейский суд, парламентская ассамблея совета европы