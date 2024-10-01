https://ria.ru/20241001/assanzh-1975705109.html

Ассанж впервые даст показания о проведенных в тюрьме годах

Ассанж впервые даст показания о проведенных в тюрьме годах - РИА Новости, 01.10.2024

Ассанж впервые даст показания о проведенных в тюрьме годах

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж прибыл в здание Совета Европы в Страсбурге, где впервые после освобождения расскажет об условиях содержания в тюрьме Белмарш РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T09:35

2024-10-01T09:35

2024-10-01T12:58

в мире

сша

сайпан (остров)

северные марианские острова

джулиан ассанж

рафаэль корреа

хиллари клинтон

wikileaks

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СТРАСБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж прибыл в здание Совета Европы в Страсбурге, где впервые после освобождения расскажет об условиях содержания в тюрьме Белмарш перед комитетом ПАСЕ, передаёт корреспондент РИА Новости. Собравшиеся около здания сторонники Асссанжа и журналисты оживленно приветствовали его. Они выкрикивали: "Справедливость восторжествует!", "Правда победит!", "Ура, Ассанж!". Многие пришли с его портретами. По прибытии Ассанж подошёл к журналистам, которых ПАСЕ не пустила на его выступление. На речь Ассанжа также прибыл бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа, который распорядился дать ему политическое убежище в посольстве латиноамериканской страны в Лондоне. Однако, как убедился корреспондент РИА Новости, в пресс-службе ПАСЕ отказались выдать ему временный пропуск "из соображений безопасности" и не пустили на мероприятие. Как ранее сообщал Совет Европы, Ассанж должен присутствовать на парламентских слушаниях, на которых будут рассмотрены его задержание и приговор с точки зрения нарушения прав человека. Слушания организованы комитетом по правовым вопросам и правам человека в контексте доклада ПАСЕ, в котором комитет "выразил глубокую обеспокоенность по поводу непропорционально жесткого обращения с Ассанжем". Как сообщили в WikiLeaks, выступление Ассанжа станет его первыми официальными показаниями по своему делу с момента еще до заключения в тюрьму в 2019 году. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы, где находился, пока рассматривалось дело о его экстрадиции в США, 24 июня 2024 года после сделки с американской прокуратурой о частичном признании вины. Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне США, был приговорен к пяти годам, которые уже провел за решеткой. Слушание по его делу прошло на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет за решеткой. Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В США основателю WikiLeaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.

https://ria.ru/20240604/amerika-1950271369.html

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955301307.html

https://ria.ru/20240930/pase-1975520909.html

сша

сайпан (остров)

северные марианские острова

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