https://ria.ru/20241001/ashkelon-1975820054.html
Иран заявил о поражении газовых платформ в Израиле при ракетной атаке
Иран заявил о поражении газовых платформ в Израиле при ракетной атаке - РИА Новости, 01.10.2024
Иран заявил о поражении газовых платформ в Израиле при ракетной атаке
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) в ходе ракетного удара поразил газовые платформы в районе израильского города... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:50
2024-10-01T20:50
2024-10-01T20:58
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обострение ситуации между ираном и израилем
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ТЕГЕРАН, 1 окт – РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) в ходе ракетного удара поразил газовые платформы в районе израильского города Ашкелона, передает иранское государственное агентство Tasnim."Иранские ракеты поразили газовые платформы в Ашкелоне", - говорится в сообщении.
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в мире, израиль, иран, ашкелон, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Ашкелон, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иран заявил о поражении газовых платформ в Израиле при ракетной атаке
Tasnim иранские ракеты поразили газовые платформы в районе Ашкелона в Израиле