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Иран заявил о поражении газовых платформ в Израиле при ракетной атаке - РИА Новости, 01.10.2024
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20:50 01.10.2024 (обновлено: 20:58 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/ashkelon-1975820054.html
Иран заявил о поражении газовых платформ в Израиле при ракетной атаке
Иран заявил о поражении газовых платформ в Израиле при ракетной атаке - РИА Новости, 01.10.2024
Иран заявил о поражении газовых платформ в Израиле при ракетной атаке
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) в ходе ракетного удара поразил газовые платформы в районе израильского города... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:50
2024-10-01T20:58
в мире
израиль
иран
ашкелон
обострение ситуации между ираном и израилем
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ТЕГЕРАН, 1 окт – РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) в ходе ракетного удара поразил газовые платформы в районе израильского города Ашкелона, передает иранское государственное агентство Tasnim."Иранские ракеты поразили газовые платформы в Ашкелоне", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
израиль
иран
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в мире, израиль, иран, ашкелон, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Ашкелон, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иран заявил о поражении газовых платформ в Израиле при ракетной атаке

Tasnim иранские ракеты поразили газовые платформы в районе Ашкелона в Израиле

© AP PhotoПуск ракеты армией Ирана
Пуск ракеты армией Ирана - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo
Пуск ракеты армией Ирана
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ТЕГЕРАН, 1 окт – РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) в ходе ракетного удара поразил газовые платформы в районе израильского города Ашкелона, передает иранское государственное агентство Tasnim.
"Иранские ракеты поразили газовые платформы в Ашкелоне", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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В миреИзраильИранАшкелонОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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