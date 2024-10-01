https://ria.ru/20241001/ashkelon-1975820054.html

Иран заявил о поражении газовых платформ в Израиле при ракетной атаке

Иран заявил о поражении газовых платформ в Израиле при ракетной атаке - РИА Новости, 01.10.2024

Иран заявил о поражении газовых платформ в Израиле при ракетной атаке

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) в ходе ракетного удара поразил газовые платформы в районе израильского города... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T20:50

2024-10-01T20:50

2024-10-01T20:58

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обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕГЕРАН, 1 окт – РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) в ходе ракетного удара поразил газовые платформы в районе израильского города Ашкелона, передает иранское государственное агентство Tasnim."Иранские ракеты поразили газовые платформы в Ашкелоне", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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в мире, израиль, иран, ашкелон, обострение ситуации между ираном и израилем