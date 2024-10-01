Рейтинг@Mail.ru
СМИ: израильская армия анонсировала мощные удары по Ближнему Востоку - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:48 01.10.2024 (обновлено: 23:44 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/armiya-1975827669.html
СМИ: израильская армия анонсировала мощные удары по Ближнему Востоку
СМИ: израильская армия анонсировала мощные удары по Ближнему Востоку - РИА Новости, 01.10.2024
СМИ: израильская армия анонсировала мощные удары по Ближнему Востоку
Армия обороны Израиля нанесет мощные удары по целям на территории всего Ближнего Востока, передает 12-й канал израильского телевидения. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T21:48
2024-10-01T23:44
в мире
ближний восток
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
иран
обострение ситуации между ираном и израилем
хезболла
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975597031_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_ebdc07d0716da2d0e53b82de72676c8e.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля нанесет мощные удары по целям на территории всего Ближнего Востока, передает 12-й канал израильского телевидения."Сегодня ночью ЦАХАЛ нанесет мощные удары по целям по всему Ближнему Востоку", — говорится в сообщении.Во вторник вечером израильские военные сообщили о запуске ракет со стороны Ирана. Как заявил советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман, речь идет примерно о 180 снарядах, большинство из которых, по его утверждению, были перехвачены. Он также пообещал, что Тель-Авив ответит любому, кто причинит им вред.При этом иранское агентство Fars передает, что как минимум 80 процентов выпущенных ракет поразили цели на территории Израиля.Как отметил Корпус стражей исламской революции (КСИР), сегодняшняя атака стала ответом на смерть генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана. Там также указали, что выпустили баллистические ракеты по важным военным целям и объектам сферы безопасности на территории еврейского государства. Иранские СМИ утверждают, что в результате ударов были уничтожены: израильская база Неватим, более 20 самолетов F-35 и три базы рядом с Тель-Авивом. Кроме того, информагентства отмечают, что КСИР впервые использовал гиперзвуковые ракеты для атак на Израиль.В свою очередь, ЦАХАЛ заявила, что ущерб от авиаударов Ирана минимален и не повлиял на боеспособность ВВС страны.На фоне происходящего президент Джо Байден приказал американским военным оказать поддержку еврейскому государству. Чуть позднее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что эсминцы USS Bulkeley и USS Cole ВМС США были задействованы в перехвате ракет, выпущенных Ираном по Израилю.ВВС Израиля 27 сентября нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. При этом погибли генсек организации Хасан Насрулла, командующий южным фронтом движения Али Карки и командующий силами "Кудс" КСИР Аббас Нилфорушан.ХАМАС 31 июля сообщило о гибели главы политбюро Исмаила Хании после удара ЦАХАЛ по его резиденции в Тегеране. Движение возложило ответственность за произошедшее на Тель-Авив и Вашингтон, отметив, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители отказались комментировать гибель Хании, а зампостпреда США в ООН Роберт Вуд заявил, что американцы не причастны к случившемуся.
https://ria.ru/20241001/ataka-1975822862.html
https://ria.ru/20241001/iran-1975815142.html
https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html
ближний восток
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Иранские ракеты в небе над Израилем
Иранские ракеты в небе над Израилем.
2024-10-01T21:48
true
PT1M02S
Новые кадры атаки на Израиль
Новые кадры атаки на Израиль
2024-10-01T21:48
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975597031_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4af35e4fda1d0e5943575a335ec30414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, иран, обострение ситуации между ираном и израилем, хезболла, хамас, исмаил хания, хасан насрулла, джо байден
В мире, Ближний Восток, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Иран, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Хезболла, ХАМАС, Исмаил Хания, Хасан Насрулла, Джо Байден
СМИ: израильская армия анонсировала мощные удары по Ближнему Востоку

12-й канал: ЦАХАЛ ночью нанесет мощные удары по целям по всему Ближнему Востоку

© AP Photo / Baz RatnerИзраильские военные на севере страны
Израильские военные на севере страны - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские военные на севере страны
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля нанесет мощные удары по целям на территории всего Ближнего Востока, передает 12-й канал израильского телевидения.
"Сегодня ночью ЦАХАЛ нанесет мощные удары по целям по всему Ближнему Востоку", — говорится в сообщении.
Во вторник вечером израильские военные сообщили о запуске ракет со стороны Ирана. Как заявил советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман, речь идет примерно о 180 снарядах, большинство из которых, по его утверждению, были перехвачены. Он также пообещал, что Тель-Авив ответит любому, кто причинит им вред.
При этом иранское агентство Fars передает, что как минимум 80 процентов выпущенных ракет поразили цели на территории Израиля.
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
При ракетной атаке Ирана по Израилю погиб палестинец
Вчера, 21:10
Как отметил Корпус стражей исламской революции (КСИР), сегодняшняя атака стала ответом на смерть генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана. Там также указали, что выпустили баллистические ракеты по важным военным целям и объектам сферы безопасности на территории еврейского государства.
Иранские СМИ утверждают, что в результате ударов были уничтожены: израильская база Неватим, более 20 самолетов F-35 и три базы рядом с Тель-Авивом. Кроме того, информагентства отмечают, что КСИР впервые использовал гиперзвуковые ракеты для атак на Израиль.
В свою очередь, ЦАХАЛ заявила, что ущерб от авиаударов Ирана минимален и не повлиял на боеспособность ВВС страны.
На фоне происходящего президент Джо Байден приказал американским военным оказать поддержку еврейскому государству. Чуть позднее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что эсминцы USS Bulkeley и USS Cole ВМС США были задействованы в перехвате ракет, выпущенных Ираном по Израилю.
Пуск ракеты армией Ирана - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
КСИР пообещал сокрушительные атаки при реакции Израиля на действия Ирана
Вчера, 20:19
ВВС Израиля 27 сентября нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. При этом погибли генсек организации Хасан Насрулла, командующий южным фронтом движения Али Карки и командующий силами "Кудс" КСИР Аббас Нилфорушан.
ХАМАС 31 июля сообщило о гибели главы политбюро Исмаила Хании после удара ЦАХАЛ по его резиденции в Тегеране. Движение возложило ответственность за произошедшее на Тель-Авив и Вашингтон, отметив, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители отказались комментировать гибель Хании, а зампостпреда США в ООН Роберт Вуд заявил, что американцы не причастны к случившемуся.
Танк израильской армии - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
"Полная ликвидация невозможна". Чем обернется вторжение Израиля в Ливан
Вчера, 12:00
 
В миреБлижний ВостокИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ИранОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемХезболлаХАМАСИсмаил ХанияХасан НасруллаДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала