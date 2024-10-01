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Россия и Венесуэла планируют заключить стратегический альянс - РИА Новости, 01.10.2024
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03:32 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/alyans-1975635677.html
Россия и Венесуэла планируют заключить стратегический альянс
Россия и Венесуэла планируют заключить стратегический альянс - РИА Новости, 01.10.2024
Россия и Венесуэла планируют заключить стратегический альянс
Правительства России и Венесуэлы планируют заключить на декабрьском заседании межправительственной комиссии стратегический альянс на ближайшие десять лет,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T03:32
2024-10-01T03:32
россия
венесуэла
москва
дельси родригес
николас мадуро
дмитрий чернышенко
в мире
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МЕХИКО, 1 окт - РИА Новости. Правительства России и Венесуэлы планируют заключить на декабрьском заседании межправительственной комиссии стратегический альянс на ближайшие десять лет, заявил президент южноамериканской страны Николас Мадуро. "Вице-президент Дельси Родригес сообщила из Москвы о проведении в конце года межправительственной комиссии двух стран. И там мы собираемся заключить стратегический альянс на ближайшие 10 лет. Так что Венесуэла считает Россию великой старшей сестрой. А Россия рассчитывает на Венесуэлу как на фундаментальную силу в Латинской Америке", - заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +". Родригес в конце сентября посетила Москву, где приняла участие в мероприятиях Российской энергетической недели, а также провела встречу с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, который является сопредседателем межправительственной комиссии высокого уровня. По итогам переговоров Родригес и Чернышенко МИД Венесуэлы сообщил о подготовке очередного заседания межправкомиссии, которое должно пройти в конце года в Каракасе. "У России глубокие, стратегические, братские отношения с Венесуэлой. Командующий Уго Чавес и (президент Владимир) Путин создали нечто замечательное. Я помогал в этом, будучи канцлером, и затем, будучи президентом, мы укрепили отношения на всех направлениях - в энергетическом секторе, в промышленном, сельскохозяйственном, образовательном, экономическом, политическом. На 100% мы совпадаем в политике и дипломатии, мировоззрение (совпадает) на 100%. И в военной сфере тоже. Хорошее, глубокое военное сотрудничество, которое со временем только укрепляется", - добавил венесуэльский президент.
https://ria.ru/20240926/voyna-1974734549.html
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россия, венесуэла, москва, дельси родригес, николас мадуро, дмитрий чернышенко, в мире
Россия, Венесуэла, Москва, Дельси Родригес, Николас Мадуро, Дмитрий Чернышенко, В мире
Россия и Венесуэла планируют заключить стратегический альянс

Мадуро: Россия и Венесуэла планируют заключить альянс на ближайшие десять лет

© AP Photo / Matias DelacroixПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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МЕХИКО, 1 окт - РИА Новости. Правительства России и Венесуэлы планируют заключить на декабрьском заседании межправительственной комиссии стратегический альянс на ближайшие десять лет, заявил президент южноамериканской страны Николас Мадуро.
"Вице-президент Дельси Родригес сообщила из Москвы о проведении в конце года межправительственной комиссии двух стран. И там мы собираемся заключить стратегический альянс на ближайшие 10 лет. Так что Венесуэла считает Россию великой старшей сестрой. А Россия рассчитывает на Венесуэлу как на фундаментальную силу в Латинской Америке", - заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +".
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Родригес в конце сентября посетила Москву, где приняла участие в мероприятиях Российской энергетической недели, а также провела встречу с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, который является сопредседателем межправительственной комиссии высокого уровня.
По итогам переговоров Родригес и Чернышенко МИД Венесуэлы сообщил о подготовке очередного заседания межправкомиссии, которое должно пройти в конце года в Каракасе.
"У России глубокие, стратегические, братские отношения с Венесуэлой. Командующий Уго Чавес и (президент Владимир) Путин создали нечто замечательное. Я помогал в этом, будучи канцлером, и затем, будучи президентом, мы укрепили отношения на всех направлениях - в энергетическом секторе, в промышленном, сельскохозяйственном, образовательном, экономическом, политическом. На 100% мы совпадаем в политике и дипломатии, мировоззрение (совпадает) на 100%. И в военной сфере тоже. Хорошее, глубокое военное сотрудничество, которое со временем только укрепляется", - добавил венесуэльский президент.
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РоссияВенесуэлаМоскваДельси РодригесНиколас МадуроДмитрий ЧернышенкоВ мире
 
 
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