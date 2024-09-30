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Ермак назвал визит Зеленского в США очень непростым - РИА Новости, 30.09.2024
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12:01 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/zelenskij-1975474386.html
Ермак назвал визит Зеленского в США очень непростым
Ермак назвал визит Зеленского в США очень непростым - РИА Новости, 30.09.2024
Ермак назвал визит Зеленского в США очень непростым
Визит Владимира Зеленского в США был "очень непростым", заявил глава его офиса Андрей Ермак. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:01
2024-09-30T12:01
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в США был "очень непростым", заявил глава его офиса Андрей Ермак. "Это был очень непростой, но очень важный... по содержанию и по времени визит", - заявил Ермак в эфире украинского новостного телемарафона, комментируя заокеанскую поездку Зеленского. Его визит в США начался 22 сентября с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Ранее Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". РФ считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1974978942.html
https://ria.ru/20240929/vyory-1975242173.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, андрей ермак, нато
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, НАТО
Ермак назвал визит Зеленского в США очень непростым

Глава офиса Зеленского Ермак назвал его визит в США важным, но очень непростым

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Владимир Зеленский выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Зеленский выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в США был "очень непростым", заявил глава его офиса Андрей Ермак.
"Это был очень непростой, но очень важный... по содержанию и по времени визит", - заявил Ермак в эфире украинского новостного телемарафона, комментируя заокеанскую поездку Зеленского.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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Его визит в США начался 22 сентября с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
Ранее Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем".
РФ считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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