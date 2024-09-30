Ермак назвал визит Зеленского в США очень непростым
Глава офиса Зеленского Ермак назвал его визит в США важным, но очень непростым
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Владимир Зеленский выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в США был "очень непростым", заявил глава его офиса Андрей Ермак.
"Это был очень непростой, но очень важный... по содержанию и по времени визит", - заявил Ермак в эфире украинского новостного телемарафона, комментируя заокеанскую поездку Зеленского.
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Его визит в США начался 22 сентября с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
РФ считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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