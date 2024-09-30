https://ria.ru/20240930/zelenskij-1975474386.html

Ермак назвал визит Зеленского в США очень непростым

Ермак назвал визит Зеленского в США очень непростым - РИА Новости, 30.09.2024

Ермак назвал визит Зеленского в США очень непростым

Визит Владимира Зеленского в США был "очень непростым", заявил глава его офиса Андрей Ермак. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T12:01

2024-09-30T12:01

2024-09-30T12:01

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в США был "очень непростым", заявил глава его офиса Андрей Ермак. "Это был очень непростой, но очень важный... по содержанию и по времени визит", - заявил Ермак в эфире украинского новостного телемарафона, комментируя заокеанскую поездку Зеленского. Его визит в США начался 22 сентября с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Ранее Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". РФ считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1974978942.html

https://ria.ru/20240929/vyory-1975242173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, андрей ермак, нато