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Сальдо назвал Запад недоговороспособным - РИА Новости, 30.09.2024
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10:03 30.09.2024 (обновлено: 10:04 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/zapad-1975435079.html
Сальдо назвал Запад недоговороспособным
Сальдо назвал Запад недоговороспособным - РИА Новости, 30.09.2024
Сальдо назвал Запад недоговороспособным
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал Запад недоговороспособным. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T10:03
2024-09-30T10:04
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донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал Запад недоговороспособным. Два года назад - 30 сентября - ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области после проведенных референдумов официально вошли в состав России. "Теоретически сесть за стол переговоров - это лучше, чем воевать. Однако после 1945 года в истории не было случая окончания войн путём переговоров. Да и недавние события, те же минские переговоры, показали, что Запад и его марионетки недоговороспособны", - сказал Сальдо в интервью РИА Новости. По его словам, в любом случае, исходная позиция России на переговорах, как сказал президент РФ, это освобождение всех российских территорий.
https://ria.ru/20240930/unherd-1975412423.html
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир сальдо, владимир путин, в мире
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Сальдо, Владимир Путин, В мире
Сальдо назвал Запад недоговороспособным

Губернатор Херсонской области Сальдо назвал Запад недоговороспособным

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал Запад недоговороспособным.
Два года назад - 30 сентября - ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области после проведенных референдумов официально вошли в состав России.
"Теоретически сесть за стол переговоров - это лучше, чем воевать. Однако после 1945 года в истории не было случая окончания войн путём переговоров. Да и недавние события, те же минские переговоры, показали, что Запад и его марионетки недоговороспособны", - сказал Сальдо в интервью РИА Новости.
По его словам, в любом случае, исходная позиция России на переговорах, как сказал президент РФ, это освобождение всех российских территорий.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир СальдоВладимир ПутинВ мире
 
 
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