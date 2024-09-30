https://ria.ru/20240930/zapad-1975428152.html
Запад готовил украинскую армию к новой войне, заявил Путин
Запад готовил украинскую армию к новой войне, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2024
Запад готовил украинскую армию к новой войне, заявил Путин
Запад готовил украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как в 2014 году, устроить карательную акцию на юго-востоке, в качестве целей был и Крым, сообщил... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:35
2024-09-30T09:35
2024-09-30T09:35
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запад готовил украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как в 2014 году, устроить карательную акцию на юго-востоке, в качестве целей был и Крым, сообщил президент России Владимир Путин. "Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наёмников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на юго-востоке", - сказал Путин в своем видеообращении по случаю воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с РФ. По его словам, в качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы.
https://ria.ru/20240930/rossiya-1975421256.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Запад готовил украинскую армию к новой войне, заявил Путин
Путин: Запад готовил Украину к войне, чтобы устроить карательную акцию в Крыму