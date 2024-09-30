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Запад готовил украинскую армию к новой войне, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2024
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09:35 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/zapad-1975428152.html
Запад готовил украинскую армию к новой войне, заявил Путин
Запад готовил украинскую армию к новой войне, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2024
Запад готовил украинскую армию к новой войне, заявил Путин
Запад готовил украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как в 2014 году, устроить карательную акцию на юго-востоке, в качестве целей был и Крым, сообщил... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:35
2024-09-30T09:35
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запад готовил украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как в 2014 году, устроить карательную акцию на юго-востоке, в качестве целей был и Крым, сообщил президент России Владимир Путин. "Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наёмников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на юго-востоке", - сказал Путин в своем видеообращении по случаю воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с РФ. По его словам, в качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы.
https://ria.ru/20240930/rossiya-1975421256.html
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донецкая народная республика
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республика крым
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, республика крым, запорожская область, херсонская область
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Республика Крым, Запорожская область, Херсонская область
Запад готовил украинскую армию к новой войне, заявил Путин

Путин: Запад готовил Украину к войне, чтобы устроить карательную акцию в Крыму

© AP Photo / Ben BirchallОбучение украинских военных западными инструкторами
Обучение украинских военных западными инструкторами - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Ben Birchall
Обучение украинских военных западными инструкторами. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запад готовил украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как в 2014 году, устроить карательную акцию на юго-востоке, в качестве целей был и Крым, сообщил президент России Владимир Путин.
"Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наёмников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на юго-востоке", - сказал Путин в своем видеообращении по случаю воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с РФ.
По его словам, в качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы.
Обращение Путина в честь Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с новыми регионами
09:05
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинРеспублика КрымЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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