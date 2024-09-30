https://ria.ru/20240930/zaharova-1975463098.html

Захарова прокомментировала слова Керри о свободе слова

Захарова прокомментировала слова Керри о свободе слова - РИА Новости, 30.09.2024

Захарова прокомментировала слова Керри о свободе слова

США действительно стоит принять меры против поправки к конституции, гарантирующей в стране свободу слова, которой недоволен экс-глава госдепартамента страны... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T11:29

2024-09-30T11:29

2024-09-30T11:29

в мире

сша

россия

джон керри

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946857952_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_9551d39c052fb3c3ae300ccca32ac264.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. США действительно стоит принять меры против поправки к конституции, гарантирующей в стране свободу слова, которой недоволен экс-глава госдепартамента страны Джон Керри, иронично заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Ранее Керри в ходе выступления на мероприятии Всемирного экономического форума (ВЭФ) посетовал на то, что первая поправка к американской конституции, гарантирующая свободу слова, представляет собой препятствие на пути избавления от "дезинформации" в соцсетях. Он добавил, что демократам нужно победить на выборах, чтобы у них была возможность "осуществить изменения". Он не уточнил, какие изменения имеет в виду. "Правильно, сколько можно притворяться", - написала Захарова по поводу высказывания Керри. Согласно первой поправке к конституции США, американский конгресс не имеет права посягать в том числе на свободу слова и свободу прессы.

https://ria.ru/20240909/informatsiya-1971443667.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, джон керри, мария захарова