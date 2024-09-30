Захарова прокомментировала слова Керри о свободе слова
Захарова поддержала призыв Керри отменить поправку, гарантирующую свободу слова
© Фото : Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Фото : Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. США действительно стоит принять меры против поправки к конституции, гарантирующей в стране свободу слова, которой недоволен экс-глава госдепартамента страны Джон Керри, иронично заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Керри в ходе выступления на мероприятии Всемирного экономического форума (ВЭФ) посетовал на то, что первая поправка к американской конституции, гарантирующая свободу слова, представляет собой препятствие на пути избавления от "дезинформации" в соцсетях. Он добавил, что демократам нужно победить на выборах, чтобы у них была возможность "осуществить изменения". Он не уточнил, какие изменения имеет в виду.
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"Правильно, сколько можно притворяться", - написала Захарова по поводу высказывания Керри.
Согласно первой поправке к конституции США, американский конгресс не имеет права посягать в том числе на свободу слова и свободу прессы.
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