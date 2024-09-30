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Захарова прокомментировала слова Керри о свободе слова - РИА Новости, 30.09.2024
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11:29 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/zaharova-1975463098.html
Захарова прокомментировала слова Керри о свободе слова
Захарова прокомментировала слова Керри о свободе слова - РИА Новости, 30.09.2024
Захарова прокомментировала слова Керри о свободе слова
США действительно стоит принять меры против поправки к конституции, гарантирующей в стране свободу слова, которой недоволен экс-глава госдепартамента страны... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T11:29
2024-09-30T11:29
в мире
сша
россия
джон керри
мария захарова
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. США действительно стоит принять меры против поправки к конституции, гарантирующей в стране свободу слова, которой недоволен экс-глава госдепартамента страны Джон Керри, иронично заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Ранее Керри в ходе выступления на мероприятии Всемирного экономического форума (ВЭФ) посетовал на то, что первая поправка к американской конституции, гарантирующая свободу слова, представляет собой препятствие на пути избавления от "дезинформации" в соцсетях. Он добавил, что демократам нужно победить на выборах, чтобы у них была возможность "осуществить изменения". Он не уточнил, какие изменения имеет в виду. "Правильно, сколько можно притворяться", - написала Захарова по поводу высказывания Керри. Согласно первой поправке к конституции США, американский конгресс не имеет права посягать в том числе на свободу слова и свободу прессы.
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в мире, сша, россия, джон керри, мария захарова
В мире, США, Россия, Джон Керри, Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова Керри о свободе слова

Захарова поддержала призыв Керри отменить поправку, гарантирующую свободу слова

© Фото : Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. США действительно стоит принять меры против поправки к конституции, гарантирующей в стране свободу слова, которой недоволен экс-глава госдепартамента страны Джон Керри, иронично заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Керри в ходе выступления на мероприятии Всемирного экономического форума (ВЭФ) посетовал на то, что первая поправка к американской конституции, гарантирующая свободу слова, представляет собой препятствие на пути избавления от "дезинформации" в соцсетях. Он добавил, что демократам нужно победить на выборах, чтобы у них была возможность "осуществить изменения". Он не уточнил, какие изменения имеет в виду.
«
"Правильно, сколько можно притворяться", - написала Захарова по поводу высказывания Керри.
Согласно первой поправке к конституции США, американский конгресс не имеет права посягать в том числе на свободу слова и свободу прессы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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