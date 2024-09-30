Удары ВВС Израиля по Йемену были согласованы с США, сообщили СМИ
ABC: удары ВВС Израиля по Йемену были согласованы с США
© AP PhotoПоследствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
© AP Photo
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Серия ударов, нанесенных ВВС Израиля по Йемену, была согласована с США, сообщил американский телеканал ABC со ссылкой на неназванного израильского чиновника.
В воскресенье источник в администрации провинции Ходейда сообщил РИА Новости, что израильские истребители нанесли серию ударов по городу Ходейда на западе Йемена, часть из них пришлась по порту. Позднее подконтрольный правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситы) телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на представителя министерства здравоохранения на контролируемых ими территориях Аниса аль-Асбахи сообщил, что, по предварительным данным, в результате израильских ударов по Ходейде четыре человека погибли, 40 получили ранения.
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"Удар был нанесен в координации с США, но это было исключительно израильской операцией", - сообщил чиновник.
Израильские удары были предприняты на следующий день после того, как "Ансар Алла" объявило о нанесении удара по аэропорту Бен-Гурион в Израиле с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" в момент ожидания прибытия самолета премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из США. До этого они предприняли аналогичную атаку на военную цель в Тель-Авиве и еще одну важную цель в городе Ашкелон.
Израиль 20 июля уже наносил воздушные удары по резервуарам с топливом в порту Ходейды, которые предназначались для городской электростанции, в результате чего шесть человек погибли, 84 были ранены и разрушены около 33 складов топлива, а также вызвали широкомасштабные разрушения. После этого "Ансар Алла" пригрозило бомбить жизненно важные объекты в Израиле в ответ на воздушные удары по Ходейде, объявив Тель-Авив зоной поражения.
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