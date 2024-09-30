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ГД внесет изменения по подготовке детей мигрантов до принятия в школы
ГД внесет изменения по подготовке детей мигрантов до принятия в школы - РИА Новости, 30.09.2024
ГД внесет изменения по подготовке детей мигрантов до принятия в школы
Комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики готовит изменения в законодательстве об обязательной диагностике и подготовке детей мигрантов до принятия их... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:05
2024-09-30T13:05
2024-09-30T13:16
общество
ирина яровая
госдума рф
социальный навигатор
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики готовит изменения в законодательстве об обязательной диагностике и подготовке детей мигрантов до принятия их в российские школы, сообщила вице-спикер ГД Ирина Яровая. "Необходима обязательная диагностика на знание русского языка детей, которые принимаются в школы… необходима обязательная диагностика и подготовка до принятия в школу, ребенок точно должен знать язык, на котором он будет усваивать материал, общаться с педагогом и со сверстниками… соответствующие поручения нами даны министерству просвещения, но при этом мы сами готовим изменения в законодательство", - сказала Яровая на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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общество, ирина яровая, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Ирина Яровая, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
ГД внесет изменения по подготовке детей мигрантов до принятия в школы
Комиссия ГД внесет изменения по подготовке детей мигрантов до принятия в школы