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Экс-замглавы мурманского филиала Росморпорта получил условный срок - РИА Новости, 30.09.2024
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15:45 30.09.2024
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Экс-замглавы мурманского филиала Росморпорта получил условный срок
Экс-замглавы мурманского филиала Росморпорта получил условный срок - РИА Новости, 30.09.2024
Экс-замглавы мурманского филиала Росморпорта получил условный срок
Суд в Мурманске приговорил бывшего заместителя руководителя мурманского филиала Росморпорта к условному сроку за получение взятки, сообщили в региональном СУСК... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T15:45
2024-09-30T15:45
происшествия
мурманск
россия
росморпорт
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МУРМАНСК, 30 сен – РИА Новости. Суд в Мурманске приговорил бывшего заместителя руководителя мурманского филиала Росморпорта к условному сроку за получение взятки, сообщили в региональном СУСК РФ. "В Мурманске за получение взятки осужден бывший заместитель руководителя мурманского филиала одного из государственных предприятий… Следствием и судом установлено, что осужденный за взятку в размере 16,9 миллиона рублей совместно со своим руководителем должен был обеспечить заключение договора с коммерческой организацией и беспрепятственное принятие выполненных работ по ремонту ледокола", - говорится в сообщении. Отмечается, что в период с 13 по 15 марта 2024 года соучастники получили от учредителя компании, действовавшего в рамках оперативного эксперимента, первую часть взятки в размере 1,1 миллиона рублей, после чего были задержаны. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно с запретом занимать руководящие должности сроком на 5 лет. Расследование уголовного дела в отношении второго фигуранта продолжается", - добавили в ведомстве. В марте этого года РИА Новости сообщали в Ленинском суде Мурманска, где избиралась мера пресечения, что фигурантами дела являются директор филиала Росморпорта и его заместитель.
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происшествия, мурманск, россия, росморпорт
Происшествия, Мурманск, Россия, Росморпорт
Экс-замглавы мурманского филиала Росморпорта получил условный срок

Экс-замглавы мурманского филиала Росморпорта получил условный срок за взятку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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МУРМАНСК, 30 сен – РИА Новости. Суд в Мурманске приговорил бывшего заместителя руководителя мурманского филиала Росморпорта к условному сроку за получение взятки, сообщили в региональном СУСК РФ.
"В Мурманске за получение взятки осужден бывший заместитель руководителя мурманского филиала одного из государственных предприятий… Следствием и судом установлено, что осужденный за взятку в размере 16,9 миллиона рублей совместно со своим руководителем должен был обеспечить заключение договора с коммерческой организацией и беспрепятственное принятие выполненных работ по ремонту ледокола", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в период с 13 по 15 марта 2024 года соучастники получили от учредителя компании, действовавшего в рамках оперативного эксперимента, первую часть взятки в размере 1,1 миллиона рублей, после чего были задержаны.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно с запретом занимать руководящие должности сроком на 5 лет. Расследование уголовного дела в отношении второго фигуранта продолжается", - добавили в ведомстве.
В марте этого года РИА Новости сообщали в Ленинском суде Мурманска, где избиралась мера пресечения, что фигурантами дела являются директор филиала Росморпорта и его заместитель.
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