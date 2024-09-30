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В районе южного пригорода Бейрута прогремели взрывы - РИА Новости, 01.10.2024
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23:54 30.09.2024 (обновлено: 08:37 01.10.2024)
https://ria.ru/20240930/vzryvy-1975625687.html
В районе южного пригорода Бейрута прогремели взрывы
В районе южного пригорода Бейрута прогремели взрывы - РИА Новости, 01.10.2024
В районе южного пригорода Бейрута прогремели взрывы
Два сильных взрыва были слышны со стороны южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.10.2024
2024-09-30T23:54
2024-10-01T08:37
в мире
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 30 сен - РИА Новости. Два сильных взрыва были слышны со стороны южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Интервал между взрывами составил около 5 минут, они были слышны из центрального района.При этом в небе над городом продолжает проводить рейды беспилотник.
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Корреспонденту РИА Новости удалось запечатлеть момент "прилета" израильских ракет по прилегающему к международному аэропорту кварталу Бейрута. По последним данным, более 90 человек погибли, 172 пострадали при ударах Израиля по Ливану в понедельник.
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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В районе южного пригорода Бейрута прогремели взрывы

В районе южного пригорода Бейрута прогремели сильные взрывы с интервалом в 5 мин

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БЕЙРУТ, 30 сен - РИА Новости. Два сильных взрыва были слышны со стороны южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Интервал между взрывами составил около 5 минут, они были слышны из центрального района.
При этом в небе над городом продолжает проводить рейды беспилотник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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В миреБейрутОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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