https://ria.ru/20240930/vzryvy-1975625687.html
В районе южного пригорода Бейрута прогремели взрывы
В районе южного пригорода Бейрута прогремели взрывы - РИА Новости, 01.10.2024
В районе южного пригорода Бейрута прогремели взрывы
Два сильных взрыва были слышны со стороны южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.10.2024
2024-09-30T23:54
2024-09-30T23:54
2024-10-01T08:37
в мире
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975651490_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a6b6d66803ac18243ecd47c29dca1722.jpg
БЕЙРУТ, 30 сен - РИА Новости. Два сильных взрыва были слышны со стороны южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Интервал между взрывами составил около 5 минут, они были слышны из центрального района.При этом в небе над городом продолжает проводить рейды беспилотник.
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
бейрут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975651490_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_478e838f02252646050a3ca5d824cbc9.jpg
Ракетный удар Израиля по кварталу, прилегающему к международному аэропорту Бейрута
Корреспонденту РИА Новости удалось запечатлеть момент "прилета" израильских ракет по прилегающему к международному аэропорту кварталу Бейрута.
По последним данным, более 90 человек погибли, 172 пострадали при ударах Израиля по Ливану в понедельник.
2024-09-30T23:54
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В районе южного пригорода Бейрута прогремели взрывы
В районе южного пригорода Бейрута прогремели сильные взрывы с интервалом в 5 мин