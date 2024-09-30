https://ria.ru/20240930/vzryvy-1975625687.html

В районе южного пригорода Бейрута прогремели взрывы

В районе южного пригорода Бейрута прогремели взрывы - РИА Новости, 01.10.2024

В районе южного пригорода Бейрута прогремели взрывы

Два сильных взрыва были слышны со стороны южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.10.2024

2024-09-30T23:54

2024-09-30T23:54

2024-10-01T08:37

в мире

бейрут

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975651490_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a6b6d66803ac18243ecd47c29dca1722.jpg

БЕЙРУТ, 30 сен - РИА Новости. Два сильных взрыва были слышны со стороны южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Интервал между взрывами составил около 5 минут, они были слышны из центрального района.При этом в небе над городом продолжает проводить рейды беспилотник.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ракетный удар Израиля по кварталу, прилегающему к международному аэропорту Бейрута Корреспонденту РИА Новости удалось запечатлеть момент "прилета" израильских ракет по прилегающему к международному аэропорту кварталу Бейрута. По последним данным, более 90 человек погибли, 172 пострадали при ударах Израиля по Ливану в понедельник. 2024-09-30T23:54 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024