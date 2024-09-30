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Следствие попросило продлить срок задержания владельца АЗС в Дагестане

Следствие попросило продлить срок задержания владельца АЗС в Дагестане - РИА Новости, 30.09.2024

Следствие попросило продлить срок задержания владельца АЗС в Дагестане

Следователь попросил суд продлить на 72 часа срок задержания владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС Марата Джанхуватова, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T18:00

2024-09-30T18:00

2024-09-30T18:39

происшествия

махачкала

взрыв на азс в махачкале

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МАХАЧКАЛА,30 сен — РИА Новости. Следователь попросил суд продлить на 72 часа срок задержания владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС Марата Джанхуватова, передает корреспондент РИА Новости. Процесс по избранию меры пресечения проходит в Советском районном суде Махачкалы. "Просим продлить срок задержания на 72 часа", - сказал следователь. И прокурор, и адвокат подозреваемого поддержали это ходатайство. На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 13 человек, еще 11 человек получили ранения. В рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг задержан фактический владелец заправки Джанхуватов.

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махачкала

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Разбор завалов на месте взрыва на АЗС в Дагестане На месте взрыва на АЗС в Дагестане идет разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости. 2024-09-30T18:00 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, махачкала, взрыв на азс в махачкале