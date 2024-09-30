https://ria.ru/20240930/vzryv-1975587170.html
Следствие попросило продлить срок задержания владельца АЗС в Дагестане
Следствие попросило продлить срок задержания владельца АЗС в Дагестане - РИА Новости, 30.09.2024
Следствие попросило продлить срок задержания владельца АЗС в Дагестане
Следователь попросил суд продлить на 72 часа срок задержания владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС Марата Джанхуватова, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T18:00
2024-09-30T18:00
2024-09-30T18:39
происшествия
махачкала
взрыв на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА,30 сен — РИА Новости. Следователь попросил суд продлить на 72 часа срок задержания владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС Марата Джанхуватова, передает корреспондент РИА Новости. Процесс по избранию меры пресечения проходит в Советском районном суде Махачкалы. "Просим продлить срок задержания на 72 часа", - сказал следователь. И прокурор, и адвокат подозреваемого поддержали это ходатайство. На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 13 человек, еще 11 человек получили ранения. В рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг задержан фактический владелец заправки Джанхуватов.
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975592779_0:0:954:715_1920x0_80_0_0_b1ec25537d84b38031a75cb91439c19f.jpg
Разбор завалов на месте взрыва на АЗС в Дагестане
На месте взрыва на АЗС в Дагестане идет разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости.
2024-09-30T18:00
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РИА Новости
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происшествия, махачкала, взрыв на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Взрыв на АЗС в Махачкале
Следствие попросило продлить срок задержания владельца АЗС в Дагестане
Следствие попросило продлить срок задержания владельца АЗС в Махачкале
МАХАЧКАЛА,30 сен — РИА Новости. Следователь попросил суд продлить на 72 часа срок задержания владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС Марата Джанхуватова, передает корреспондент РИА Новости.
Процесс по избранию меры пресечения проходит в Советском районном суде Махачкалы.
"Просим продлить срок задержания на 72 часа", - сказал следователь.
И прокурор, и адвокат подозреваемого поддержали это ходатайство.
На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 13 человек, еще 11 человек получили ранения. В рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг задержан фактический владелец заправки Джанхуватов.