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Эксперт рассказала, какие выплаты увеличат в 2025 году - РИА Новости, 30.09.2024
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Эксперт рассказала, какие выплаты увеличат в 2025 году
Эксперт рассказала, какие выплаты увеличат в 2025 году - РИА Новости, 30.09.2024
Эксперт рассказала, какие выплаты увеличат в 2025 году
Декретные выплаты, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременное пособие при рождении ребенка и материнский капитал увеличатся в следующем... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T02:31
2024-09-30T02:31
общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Декретные выплаты, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременное пособие при рождении ребенка и материнский капитал увеличатся в следующем году, рассказала РИА Новости эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих. "Вырастут и декретные выплаты: максимальный размер пособия по беременности и родам при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней составит в 2025 году 794 355,8 рубля и в 2026 году - 882 575,4 рубля", - сказала Рыжих. По ее словам, планируется также увеличение единовременного пособия при рождении ребенка с 2025 года до 25 735 рублей, а с 2026 года - до 26 764 рублей. Для работающих родителей максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет может вырасти в следующем году до 69 тысяч рублей в месяц, а в 2026 году - до 76,7 тысячи рублей в месяц. "Размер материнского капитала, определяемого, как известно, исходя из значения индекса роста потребительских цен, в 2025 году, предположительно, вырастет на 4,5%, а в 2026 году - на 4%", - уточнила эксперт.
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общество
Общество
Эксперт рассказала, какие выплаты увеличат в 2025 году

Эксперт Рыжих: декретные выплаты и маткапитал увеличатся в 2025 году

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Деньги - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Декретные выплаты, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременное пособие при рождении ребенка и материнский капитал увеличатся в следующем году, рассказала РИА Новости эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих.
"Вырастут и декретные выплаты: максимальный размер пособия по беременности и родам при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней составит в 2025 году 794 355,8 рубля и в 2026 году - 882 575,4 рубля", - сказала Рыжих.
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По ее словам, планируется также увеличение единовременного пособия при рождении ребенка с 2025 года до 25 735 рублей, а с 2026 года - до 26 764 рублей. Для работающих родителей максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет может вырасти в следующем году до 69 тысяч рублей в месяц, а в 2026 году - до 76,7 тысячи рублей в месяц.
"Размер материнского капитала, определяемого, как известно, исходя из значения индекса роста потребительских цен, в 2025 году, предположительно, вырастет на 4,5%, а в 2026 году - на 4%", - уточнила эксперт.
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