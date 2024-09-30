https://ria.ru/20240930/vyplaty-1975399383.html

Эксперт рассказала, какие выплаты увеличат в 2025 году

Эксперт рассказала, какие выплаты увеличат в 2025 году - РИА Новости, 30.09.2024

Эксперт рассказала, какие выплаты увеличат в 2025 году

Декретные выплаты, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременное пособие при рождении ребенка и материнский капитал увеличатся в следующем... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T02:31

2024-09-30T02:31

2024-09-30T02:31

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971057276_0:195:2954:1857_1920x0_80_0_0_a03d1f274ea0fa50a62f2d48a144bdc8.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Декретные выплаты, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременное пособие при рождении ребенка и материнский капитал увеличатся в следующем году, рассказала РИА Новости эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих. "Вырастут и декретные выплаты: максимальный размер пособия по беременности и родам при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней составит в 2025 году 794 355,8 рубля и в 2026 году - 882 575,4 рубля", - сказала Рыжих. По ее словам, планируется также увеличение единовременного пособия при рождении ребенка с 2025 года до 25 735 рублей, а с 2026 года - до 26 764 рублей. Для работающих родителей максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет может вырасти в следующем году до 69 тысяч рублей в месяц, а в 2026 году - до 76,7 тысячи рублей в месяц. "Размер материнского капитала, определяемого, как известно, исходя из значения индекса роста потребительских цен, в 2025 году, предположительно, вырастет на 4,5%, а в 2026 году - на 4%", - уточнила эксперт.

https://ria.ru/20240930/pensii-1975392803.html

https://ria.ru/20240928/pensiya-1975198199.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество