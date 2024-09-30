https://ria.ru/20240930/vybory-1975488022.html

В Кремле прокомментировали итоги выборов в Австрии

В Кремле прокомментировали итоги выборов в Австрии - РИА Новости, 30.09.2024

В Кремле прокомментировали итоги выборов в Австрии

Итоги выборов в Австрии являются внутренним делом австрийских избирателей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T12:44

2024-09-30T12:44

2024-09-30T12:44

австрия

россия

дмитрий песков

австрийская партия свободы

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951880249_0:92:2951:1752_1920x0_80_0_0_1831d08fc5200fd5134780d02a9facbe.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Итоги выборов в Австрии являются внутренним делом австрийских избирателей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В воскресенье по всей Австрии прошли выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) республики. Министерство внутренних дел Австрии опубликовало предварительные результаты парламентских выборов, согласно которым "Австрийская партия свободы" (АПС) победила с 29,2% голосов. "Это внутреннее дело австрийцев, австрийских избирателей. Поэтому здесь нам нечего комментировать", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать победу "Австрийской партии свободы".

https://ria.ru/20240929/avstriya-1975375030.html

австрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

австрия, россия, дмитрий песков, австрийская партия свободы, в мире