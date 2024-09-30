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В Кремле прокомментировали итоги выборов в Австрии - РИА Новости, 30.09.2024
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12:44 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/vybory-1975488022.html
В Кремле прокомментировали итоги выборов в Австрии
В Кремле прокомментировали итоги выборов в Австрии - РИА Новости, 30.09.2024
В Кремле прокомментировали итоги выборов в Австрии
Итоги выборов в Австрии являются внутренним делом австрийских избирателей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:44
2024-09-30T12:44
австрия
россия
дмитрий песков
австрийская партия свободы
в мире
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Итоги выборов в Австрии являются внутренним делом австрийских избирателей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В воскресенье по всей Австрии прошли выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) республики. Министерство внутренних дел Австрии опубликовало предварительные результаты парламентских выборов, согласно которым "Австрийская партия свободы" (АПС) победила с 29,2% голосов. "Это внутреннее дело австрийцев, австрийских избирателей. Поэтому здесь нам нечего комментировать", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать победу "Австрийской партии свободы".
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австрия, россия, дмитрий песков, австрийская партия свободы, в мире
Австрия, Россия, Дмитрий Песков, Австрийская партия свободы, В мире
В Кремле прокомментировали итоги выборов в Австрии

Песков назвал итоги выборов в Австрии внутренним делом австрийских избирателей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Итоги выборов в Австрии являются внутренним делом австрийских избирателей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В воскресенье по всей Австрии прошли выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) республики. Министерство внутренних дел Австрии опубликовало предварительные результаты парламентских выборов, согласно которым "Австрийская партия свободы" (АПС) победила с 29,2% голосов.
"Это внутреннее дело австрийцев, австрийских избирателей. Поэтому здесь нам нечего комментировать", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать победу "Австрийской партии свободы".
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АвстрияРоссияДмитрий ПесковАвстрийская партия свободыВ мире
 
 
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