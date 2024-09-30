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Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области - РИА Новости, 30.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:08 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/vsu-1975539531.html
Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области
Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области - РИА Новости, 30.09.2024
Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области
ВСУ понемногу выводят войска с других участков фронта и направляют их в Курскую область для ротации выдохшихся подразделений, сообщил командир спецназа "Ахмат", РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T15:08
2024-09-30T15:08
специальная военная операция на украине
россия
курская область
апты алаудинов
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ВСУ понемногу выводят войска с других участков фронта и направляют их в Курскую область для ротации выдохшихся подразделений, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала. "Обстановка у нас рабочая. На данном этапе мы можем констатировать, что противник уже потихоньку начал проявлять свою слабость на всех участках (в Курской области - ред.). На нашем направлении, на том участке, где мы находимся, это суджанское направление, здесь мы фиксируем, что после того, как он понес очень большие потери, буквально позавчера-вчера, он пытался ротировать свои подразделения. Свои подразделения, которые уже выдохлись, уже и иссякли, он их потихоньку выводит и заводит уже новые формирования, снимает их с других участков фронта и сейчас пытается их завести для того, чтобы хотя бы удержать то, что у него есть на этой территории", - сказал Алаудинов. Он напомнил, что на всех направлениях линии соприкосновения специальной военной операции российские войска ведут наступательные действия. "За счет того, что оттуда будет хорошее продвижение, я так думаю, что мы сможем тоже высвободить энное количество ресурса, и за счет этого мы будем эти подразделения (ВСУ - ред.), в принципе, наверное, тоже брать в окружение и таким образом уже уничтожать, до конца выбивать отсюда", - добавил Алаудинов. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18,9 тысячи военных, 133 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240930/ugledar-1975360052.html
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россия, курская область, апты алаудинов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области

Алаудинов: ВСУ выводят войска с других участков и направляют в Курскую область

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ВСУ понемногу выводят войска с других участков фронта и направляют их в Курскую область для ротации выдохшихся подразделений, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала.
"Обстановка у нас рабочая. На данном этапе мы можем констатировать, что противник уже потихоньку начал проявлять свою слабость на всех участках (в Курской области - ред.). На нашем направлении, на том участке, где мы находимся, это суджанское направление, здесь мы фиксируем, что после того, как он понес очень большие потери, буквально позавчера-вчера, он пытался ротировать свои подразделения. Свои подразделения, которые уже выдохлись, уже и иссякли, он их потихоньку выводит и заводит уже новые формирования, снимает их с других участков фронта и сейчас пытается их завести для того, чтобы хотя бы удержать то, что у него есть на этой территории", - сказал Алаудинов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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Вчера, 08:00
Он напомнил, что на всех направлениях линии соприкосновения специальной военной операции российские войска ведут наступательные действия.
"За счет того, что оттуда будет хорошее продвижение, я так думаю, что мы сможем тоже высвободить энное количество ресурса, и за счет этого мы будем эти подразделения (ВСУ - ред.), в принципе, наверное, тоже брать в окружение и таким образом уже уничтожать, до конца выбивать отсюда", - добавил Алаудинов.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18,9 тысячи военных, 133 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьАпты АлаудиновВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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