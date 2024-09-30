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ВС России нанесли удары по резервам десяти бригад ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 30.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 30.09.2024 (обновлено: 14:43 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/vsu-1975508203.html
ВС России нанесли удары по резервам десяти бригад ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли удары по резервам десяти бригад ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 30.09.2024
ВС России нанесли удары по резервам десяти бригад ВСУ в Сумской области
Российские войска при отражении попытки вторжения ВСУ в Курскую область ударили по резервам противника в Сумской области Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:33
2024-09-30T14:43
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
макеевка
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские войска при отражении попытки вторжения ВСУ в Курскую область ударили по резервам противника в Сумской области Украины, сообщило Минобороны. "Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад территориальной обороны", — рассказали в ведомстве.За сутки ВСУ потеряли здесь 350 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер, шесть боевых бронированных машин, четыре артиллерийских орудия, комплекс ПВО "Тунгуска", радиолокационную станцию ПВО "Рада" израильского производства, американскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину М-88 и 12 автомобилей.Кроме того, российские войска отбили пять попыток ВСУ прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь. Противник потерял более 30 человек личного состава убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, автомобиль и машину М-88.Также подразделения группировки войск "Север" отбили две контратаки в направлении Любимовки и Плехово и сорвали попытки атаковать в направлении Ольговки и Камышевки. ВСУ потеряли здесь до 60 человек, две боевые бронированные машины и автомобиль.Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 18 900 военнослужащих и 133 танка.
https://ria.ru/20240930/mchs-1975510237.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сумская область, россия, макеевка, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Макеевка, Вооруженные силы Украины, Курская область
ВС России нанесли удары по резервам десяти бригад ВСУ в Сумской области

МО РФ сообщило об ударах по скоплению резервов 10 бригад ВСУ в Сумской области

© Минобороны РоссииБоевая работа экипажей Су-25 в зоне проведения спецоперации
Боевая работа экипажей Су-25 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Минобороны России
Боевая работа экипажей Су-25 в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские войска при отражении попытки вторжения ВСУ в Курскую область ударили по резервам противника в Сумской области Украины, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад территориальной обороны", — рассказали в ведомстве.
Суббоеприпас кассетного снаряда - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
В Курской области за сутки обезвредили более ста суббоеприпасов HIMARS
Вчера, 13:48
За сутки ВСУ потеряли здесь 350 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер, шесть боевых бронированных машин, четыре артиллерийских орудия, комплекс ПВО "Тунгуска", радиолокационную станцию ПВО "Рада" израильского производства, американскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину М-88 и 12 автомобилей.
Кроме того, российские войска отбили пять попыток ВСУ прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь. Противник потерял более 30 человек личного состава убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, автомобиль и машину М-88.
Также подразделения группировки войск "Север" отбили две контратаки в направлении Любимовки и Плехово и сорвали попытки атаковать в направлении Ольговки и Камышевки. ВСУ потеряли здесь до 60 человек, две боевые бронированные машины и автомобиль.
Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 18 900 военнослужащих и 133 танка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияМакеевкаВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
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