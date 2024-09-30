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ВС России нанесли удары по резервам десяти бригад ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли удары по резервам десяти бригад ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 30.09.2024
ВС России нанесли удары по резервам десяти бригад ВСУ в Сумской области
Российские войска при отражении попытки вторжения ВСУ в Курскую область ударили по резервам противника в Сумской области Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:33
2024-09-30T13:33
2024-09-30T14:43
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские войска при отражении попытки вторжения ВСУ в Курскую область ударили по резервам противника в Сумской области Украины, сообщило Минобороны. "Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад территориальной обороны", — рассказали в ведомстве.За сутки ВСУ потеряли здесь 350 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер, шесть боевых бронированных машин, четыре артиллерийских орудия, комплекс ПВО "Тунгуска", радиолокационную станцию ПВО "Рада" израильского производства, американскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину М-88 и 12 автомобилей.Кроме того, российские войска отбили пять попыток ВСУ прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь. Противник потерял более 30 человек личного состава убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, автомобиль и машину М-88.Также подразделения группировки войск "Север" отбили две контратаки в направлении Любимовки и Плехово и сорвали попытки атаковать в направлении Ольговки и Камышевки. ВСУ потеряли здесь до 60 человек, две боевые бронированные машины и автомобиль.Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 18 900 военнослужащих и 133 танка.
https://ria.ru/20240930/mchs-1975510237.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сумская область, россия, макеевка, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Макеевка, Вооруженные силы Украины, Курская область
ВС России нанесли удары по резервам десяти бригад ВСУ в Сумской области
МО РФ сообщило об ударах по скоплению резервов 10 бригад ВСУ в Сумской области
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.
Российские войска при отражении попытки вторжения ВСУ в Курскую область ударили по резервам противника в Сумской области Украины, сообщило Минобороны
.
"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад территориальной обороны", — рассказали в ведомстве.
За сутки ВСУ потеряли здесь 350 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер, шесть боевых бронированных машин, четыре артиллерийских орудия, комплекс ПВО "Тунгуска", радиолокационную станцию ПВО "Рада" израильского производства, американскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину М-88 и 12 автомобилей.
Кроме того, российские войска отбили пять попыток ВСУ прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь. Противник потерял более 30 человек личного состава убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, автомобиль и машину М-88.
Также подразделения группировки войск "Север" отбили две контратаки в направлении Любимовки и Плехово и сорвали попытки атаковать в направлении Ольговки и Камышевки. ВСУ потеряли здесь до 60 человек, две боевые бронированные машины и автомобиль.
Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 18 900 военнослужащих и 133 танка.