https://ria.ru/20240930/vsu-1975508203.html

ВС России нанесли удары по резервам десяти бригад ВСУ в Сумской области

ВС России нанесли удары по резервам десяти бригад ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 30.09.2024

ВС России нанесли удары по резервам десяти бригад ВСУ в Сумской области

Российские войска при отражении попытки вторжения ВСУ в Курскую область ударили по резервам противника в Сумской области Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T13:33

2024-09-30T13:33

2024-09-30T14:43

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские войска при отражении попытки вторжения ВСУ в Курскую область ударили по резервам противника в Сумской области Украины, сообщило Минобороны. "Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад территориальной обороны", — рассказали в ведомстве.За сутки ВСУ потеряли здесь 350 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер, шесть боевых бронированных машин, четыре артиллерийских орудия, комплекс ПВО "Тунгуска", радиолокационную станцию ПВО "Рада" израильского производства, американскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину М-88 и 12 автомобилей.Кроме того, российские войска отбили пять попыток ВСУ прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь. Противник потерял более 30 человек личного состава убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, автомобиль и машину М-88.Также подразделения группировки войск "Север" отбили две контратаки в направлении Любимовки и Плехово и сорвали попытки атаковать в направлении Ольговки и Камышевки. ВСУ потеряли здесь до 60 человек, две боевые бронированные машины и автомобиль.Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 18 900 военнослужащих и 133 танка.

https://ria.ru/20240930/mchs-1975510237.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сумская область, россия, макеевка, вооруженные силы украины, курская область