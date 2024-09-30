Новобранцы ВСУ массово сдаются в плен в Угледаре, заявил Пушилин
Пушилин: ВСУ успели перебросить подкрепления в Угледар, они сдаются в плен
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украинские войска успели перебросить в Угледар подкрепления, но это преимущественно мобилизованные, которые сдаются в плен, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Несмотря на серьезные успехи на Угледарском направлении, мы понимаем, что противник там еще упирается, и достаточно серьезно. Те подкрепления, которые противник еще успел перебросить из неподготовленных, недавно мобилизованных, которых, мы видим, очень много хватают на улицах на оставшейся части Украины, они преимущественно сдаются в плен", — сказал он.
Глава ДНР отметил, что российские военные ежедневно улучшают позиции в Угледаре.
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"Очень серьезный охват Угледара мы уже фиксируем. Там сражается 29-я армия <…> они показывают блестящий результат", — добавил Пушилин.
По его словам, сложность освобождения Угледара заключается в том, что город находится на возвышенности и там много многоэтажек, где ВСУ с 2014 года выстраивали укрепрайоны — как пулеметные гнезда в высотках, так и подземные переходы, которые протянулись на километры. Но российские военные берут опорник за опорником и уже могут перемещаться по этим переходам, заключил глава ДНР.
На прошлой неделе Пушилин рассказал, что российские войска ведут бои в Угледаре. По словам его советника Игоря Кимаковского, 72-я бригада ВСУ оказалась в клещах. На этом фоне украинские СМИ сообщали, что командира бригады Ивана Винника сняли с должности.
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