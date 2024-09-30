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Новобранцы ВСУ массово сдаются в плен в Угледаре, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:31 30.09.2024 (обновлено: 12:09 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/vsu-1975463637.html
Новобранцы ВСУ массово сдаются в плен в Угледаре, заявил Пушилин
Новобранцы ВСУ массово сдаются в плен в Угледаре, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.09.2024
Новобранцы ВСУ массово сдаются в плен в Угледаре, заявил Пушилин
Украинские войска успели перебросить в Угледар подкрепления, но это преимущественно мобилизованные, которые сдаются в плен, заявил глава ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T11:31
2024-09-30T12:09
специальная военная операция на украине
угледар
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украинские войска успели перебросить в Угледар подкрепления, но это преимущественно мобилизованные, которые сдаются в плен, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Несмотря на серьезные успехи на Угледарском направлении, мы понимаем, что противник там еще упирается, и достаточно серьезно. Те подкрепления, которые противник еще успел перебросить из неподготовленных, недавно мобилизованных, которых, мы видим, очень много хватают на улицах на оставшейся части Украины, они преимущественно сдаются в плен", — сказал он.Глава ДНР отметил, что российские военные ежедневно улучшают позиции в Угледаре."Очень серьезный охват Угледара мы уже фиксируем. Там сражается 29-я армия &lt;…&gt; они показывают блестящий результат", — добавил Пушилин.По его словам, сложность освобождения Угледара заключается в том, что город находится на возвышенности и там много многоэтажек, где ВСУ с 2014 года выстраивали укрепрайоны — как пулеметные гнезда в высотках, так и подземные переходы, которые протянулись на километры. Но российские военные берут опорник за опорником и уже могут перемещаться по этим переходам, заключил глава ДНР.На прошлой неделе Пушилин рассказал, что российские войска ведут бои в Угледаре. По словам его советника Игоря Кимаковского, 72-я бригада ВСУ оказалась в клещах. На этом фоне украинские СМИ сообщали, что командира бригады Ивана Винника сняли с должности.
https://ria.ru/20240930/ugledar-1975360052.html
https://ria.ru/20240929/spetsoperatsiya-1975387214.html
угледар
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угледар, донецкая народная республика, украина, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин
Новобранцы ВСУ массово сдаются в плен в Угледаре, заявил Пушилин

Пушилин: ВСУ успели перебросить подкрепления в Угледар, они сдаются в плен

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украинские войска успели перебросить в Угледар подкрепления, но это преимущественно мобилизованные, которые сдаются в плен, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Несмотря на серьезные успехи на Угледарском направлении, мы понимаем, что противник там еще упирается, и достаточно серьезно. Те подкрепления, которые противник еще успел перебросить из неподготовленных, недавно мобилизованных, которых, мы видим, очень много хватают на улицах на оставшейся части Украины, они преимущественно сдаются в плен", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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Глава ДНР отметил, что российские военные ежедневно улучшают позиции в Угледаре.
«
"Очень серьезный охват Угледара мы уже фиксируем. Там сражается 29-я армия <…> они показывают блестящий результат", — добавил Пушилин.
По его словам, сложность освобождения Угледара заключается в том, что город находится на возвышенности и там много многоэтажек, где ВСУ с 2014 года выстраивали укрепрайоны — как пулеметные гнезда в высотках, так и подземные переходы, которые протянулись на километры. Но российские военные берут опорник за опорником и уже могут перемещаться по этим переходам, заключил глава ДНР.
На прошлой неделе Пушилин рассказал, что российские войска ведут бои в Угледаре. По словам его советника Игоря Кимаковского, 72-я бригада ВСУ оказалась в клещах. На этом фоне украинские СМИ сообщали, что командира бригады Ивана Винника сняли с должности.
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Специальная военная операция на УкраинеУгледарДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис Пушилин
 
 
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