https://ria.ru/20240930/vsu-1975420443.html

Жительница Курской области рассказала, как ВСУ выжигают дома

Жительница Курской области рассказала, как ВСУ выжигают дома - РИА Новости, 30.09.2024

Жительница Курской области рассказала, как ВСУ выжигают дома

Жительница села Кульбаки Курской области Елена Павленко рассказала РИА Новости, что ВСУ сбрасывают с дронов зажигательную смесь на дома, после чего они "улицами РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T08:59

2024-09-30T08:59

2024-09-30T08:59

специальная военная операция на украине

россия

курская область

глушковский район

вооруженные силы украины

происшествия

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КУРСК, 30 сен – РИА Новости. Жительница села Кульбаки Курской области Елена Павленко рассказала РИА Новости, что ВСУ сбрасывают с дронов зажигательную смесь на дома, после чего они "улицами выгорают". Павленко жила в приграничном селе Кульбаки Глушковского района Курской области. Седьмого августа она с семьей переехала в Курск, в свою квартиру. Незадолго до произошедшего женщина решила продать земельные паи в селе и купить квартиру в областном центре. По ее словам, было какое-то предчувствие, что "что-то будет". В селе у Павленко остался только дом. "Я слышала, что улицами прямо выгорают дома. Прилеты там были уже давно, а дронами сейчас выжигают дома… Ну, прилетает дрон, сбросы делает, там у них или зажигательная смесь, не знаю… А нет уж ни пожарных в деревне, некому тушить дома. Просто горит один, горит второй. Погода, видите, соответствует. Остановить пожар некому. И горят прямо подряд несколько домов", - рассказала Павленко. Две недели назад в селе Кульбаки оставался знакомый женщины, который сказал, что ее дом цел. Поэтому Павленко не оставляет надежды вернуться домой. "У всего народа такие планы. Всем хочется домой. Вот даже, вы знаете, даже пусть ничего там нет. Стены, крыша. Все восстановим. Хочется до слез. Каждый вечер", - сказала она. Павленко рассказала, что не смогла забрать с собой собаку - ее кормила соседка, но позже и она выехала. Сейчас женщина не знает, что с питомцем, и очень переживает. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18,5 тысячи военных, 133 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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https://ria.ru/20240919/ocheviditsa-1973545189.html

https://ria.ru/20240904/semja-1970394955.html

россия

курская область

глушковский район

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Жительница Курской области: ВСУ сбрасывают с дронов зажигательную смесь на дома Жительница села Кульбаки Курской области Елена Павленко рассказала РИА Новости, что ВСУ сбрасывают с дронов зажигательную смесь на дома, после чего они "улицами выгорают". 2024-09-30T08:59 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, глушковский район, вооруженные силы украины, происшествия