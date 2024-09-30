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Володин направил в комитет Госдумы проект федерального бюджета - РИА Новости, 30.09.2024
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12:24 30.09.2024 (обновлено: 15:17 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/volodin-1975481506.html
Володин направил в комитет Госдумы проект федерального бюджета
Володин направил в комитет Госдумы проект федерального бюджета - РИА Новости, 30.09.2024
Володин направил в комитет Госдумы проект федерального бюджета
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил в профильный комитет ГД по бюджету и налогам поступивший в Государственную Думу от правительства РФ... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:24
2024-09-30T15:17
экономика
россия
вячеслав володин
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андрей макаров
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил в профильный комитет ГД по бюджету и налогам поступивший в Государственную Думу от правительства РФ проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, сообщила пресс-служба ГД. Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов с дефицитом соответственно 0,5% ВВП, 0,9% ВВП и 1,1% ВВП, сообщила ранее пресс-служба кабмина. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил в профильный Комитет по бюджету и налогам поступивший в Государственную Думу от Правительства РФ проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов", - сообщила пресс-служба Госдумы.Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в свою очередь напомнил, что в соответствии с Бюджетным кодексом Госдума должна рассмотреть проект федерального бюджета в течение 60 дней."Я думаю, что все заметили отличие: если когда-то были мешки с томами бюджета, потом была дискета, сегодня первый раз бюджет и все документы поступили в порядке межведомственного электронного документооборота. И поэтому в тот момент, когда правительство направило его в Государственную Думу в 12 часов, в 12 часов, наверное, какие-то микросекунды, все документы, бюджет и весь бюджетный пакет поступили в Государственную Думу", - сообщил Макаров журналистам.Бюджетный комитет, по его словам, должен проверить все документы на соответствие Бюджетному кодексу и внести на совет Госдумы предложение о порядке рассмотрения бюджета. Также должно быть вынесено и предложение о рассылке материалов профильным комитетам Госдумы, Совету Федерации, администрации президента РФ и Счетной палате РФ. "Все эти вопросы должны быть рассмотрены сегодня советом Государственной Думы", - пояснил Макаров.
https://ria.ru/20240930/pensiya-1975484017.html
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экономика, россия, вячеслав володин, госдума рф, андрей макаров, совет федерации рф
Экономика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Андрей Макаров, Совет Федерации РФ
Володин направил в комитет Госдумы проект федерального бюджета

Володин направил в ГД проект бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил в профильный комитет ГД по бюджету и налогам поступивший в Государственную Думу от правительства РФ проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, сообщила пресс-служба ГД.
Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов с дефицитом соответственно 0,5% ВВП, 0,9% ВВП и 1,1% ВВП, сообщила ранее пресс-служба кабмина.
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"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил в профильный Комитет по бюджету и налогам поступивший в Государственную Думу от Правительства РФ проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов", - сообщила пресс-служба Госдумы.
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в свою очередь напомнил, что в соответствии с Бюджетным кодексом Госдума должна рассмотреть проект федерального бюджета в течение 60 дней.
"Я думаю, что все заметили отличие: если когда-то были мешки с томами бюджета, потом была дискета, сегодня первый раз бюджет и все документы поступили в порядке межведомственного электронного документооборота. И поэтому в тот момент, когда правительство направило его в Государственную Думу в 12 часов, в 12 часов, наверное, какие-то микросекунды, все документы, бюджет и весь бюджетный пакет поступили в Государственную Думу", - сообщил Макаров журналистам.
Бюджетный комитет, по его словам, должен проверить все документы на соответствие Бюджетному кодексу и внести на совет Госдумы предложение о порядке рассмотрения бюджета. Также должно быть вынесено и предложение о рассылке материалов профильным комитетам Госдумы, Совету Федерации, администрации президента РФ и Счетной палате РФ. "Все эти вопросы должны быть рассмотрены сегодня советом Государственной Думы", - пояснил Макаров.
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