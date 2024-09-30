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В Пакистане подтвердили гибель двух россиян при крушении вертолета - РИА Новости, 30.09.2024
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17:42 30.09.2024 (обновлено: 17:51 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/vertolet-1975580331.html
В Пакистане подтвердили гибель двух россиян при крушении вертолета
В Пакистане подтвердили гибель двух россиян при крушении вертолета - РИА Новости, 30.09.2024
В Пакистане подтвердили гибель двух россиян при крушении вертолета
Оба россиянина, которые находились на борту разбившегося в Пакистане вертолета, погибли, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Исламабаде. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T17:42
2024-09-30T17:51
пакистан
россия
ми-8
в мире
происшествия
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ИСЛАМАБАД, 30 сен – РИА Новости. Оба россиянина, которые находились на борту разбившегося в Пакистане вертолета, погибли, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Исламабаде."Подтверждена гибель обоих россиян", - сказал пресс-атташе Игорь Колесников.Посольство РФ на прошлой неделе сообщило о крушении вертолета Ми-8 в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. На борту находились 14 пассажиров и три члена экипажа, двое из них - второй пилот и бортовой механик – являются гражданами России. По данным местных властей, шесть человек погибли, девять получили травмы.
https://ria.ru/20240928/vertolet-1975260480.html
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пакистан, россия, ми-8, в мире, происшествия
Пакистан, Россия, Ми-8, В мире, Происшествия
В Пакистане подтвердили гибель двух россиян при крушении вертолета

Посольство подтвердило гибель двух россиян при крушении вертолета в Пакистане

© РИА Новости / Илья НаймушинВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Вертолет Ми-8. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 30 сен – РИА Новости. Оба россиянина, которые находились на борту разбившегося в Пакистане вертолета, погибли, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Исламабаде.
"Подтверждена гибель обоих россиян", - сказал пресс-атташе Игорь Колесников.
Посольство РФ на прошлой неделе сообщило о крушении вертолета Ми-8 в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. На борту находились 14 пассажиров и три члена экипажа, двое из них - второй пилот и бортовой механик – являются гражданами России. По данным местных властей, шесть человек погибли, девять получили травмы.
Последствия крушения Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Источник раскрыл детали крушения вертолета с россиянами в Пакистане
28 сентября, 17:47
 
ПакистанРоссияМи-8В миреПроисшествия
 
 
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