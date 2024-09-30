https://ria.ru/20240930/vertolet-1975580331.html

В Пакистане подтвердили гибель двух россиян при крушении вертолета

В Пакистане подтвердили гибель двух россиян при крушении вертолета - РИА Новости, 30.09.2024

В Пакистане подтвердили гибель двух россиян при крушении вертолета

Оба россиянина, которые находились на борту разбившегося в Пакистане вертолета, погибли, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Исламабаде. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T17:42

2024-09-30T17:42

2024-09-30T17:51

пакистан

россия

ми-8

в мире

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892898799_91:0:3732:2048_1920x0_80_0_0_aa7decd63f6bc565dd1a9aed2f6cab74.jpg

ИСЛАМАБАД, 30 сен – РИА Новости. Оба россиянина, которые находились на борту разбившегося в Пакистане вертолета, погибли, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Исламабаде."Подтверждена гибель обоих россиян", - сказал пресс-атташе Игорь Колесников.Посольство РФ на прошлой неделе сообщило о крушении вертолета Ми-8 в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. На борту находились 14 пассажиров и три члена экипажа, двое из них - второй пилот и бортовой механик – являются гражданами России. По данным местных властей, шесть человек погибли, девять получили травмы.

https://ria.ru/20240928/vertolet-1975260480.html

пакистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пакистан, россия, ми-8, в мире, происшествия