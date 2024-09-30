https://ria.ru/20240930/vertolet-1975580331.html
В Пакистане подтвердили гибель двух россиян при крушении вертолета
В Пакистане подтвердили гибель двух россиян при крушении вертолета - РИА Новости, 30.09.2024
В Пакистане подтвердили гибель двух россиян при крушении вертолета
Оба россиянина, которые находились на борту разбившегося в Пакистане вертолета, погибли, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Исламабаде. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T17:42
2024-09-30T17:42
2024-09-30T17:51
пакистан
россия
ми-8
в мире
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892898799_91:0:3732:2048_1920x0_80_0_0_aa7decd63f6bc565dd1a9aed2f6cab74.jpg
ИСЛАМАБАД, 30 сен – РИА Новости. Оба россиянина, которые находились на борту разбившегося в Пакистане вертолета, погибли, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Исламабаде."Подтверждена гибель обоих россиян", - сказал пресс-атташе Игорь Колесников.Посольство РФ на прошлой неделе сообщило о крушении вертолета Ми-8 в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. На борту находились 14 пассажиров и три члена экипажа, двое из них - второй пилот и бортовой механик – являются гражданами России. По данным местных властей, шесть человек погибли, девять получили травмы.
https://ria.ru/20240928/vertolet-1975260480.html
пакистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892898799_546:0:3277:2048_1920x0_80_0_0_5fad33fd52b87db17850deb25e6bf186.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пакистан, россия, ми-8, в мире, происшествия
Пакистан, Россия, Ми-8, В мире, Происшествия
В Пакистане подтвердили гибель двух россиян при крушении вертолета
Посольство подтвердило гибель двух россиян при крушении вертолета в Пакистане