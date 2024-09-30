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Ващилина назначили директором Музея МХАТ - РИА Новости, 30.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:19 30.09.2024 (обновлено: 16:23 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/vaschilin-1975560835.html
Ващилина назначили директором Музея МХАТ
Ващилина назначили директором Музея МХАТ - РИА Новости, 30.09.2024
Ващилина назначили директором Музея МХАТ
Заслуженный артист РФ Павел Ващилин назначен новым директором Музея МХАТ, сообщается на официальном сайте Минкультуры России. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T16:19
2024-09-30T16:23
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Заслуженный артист РФ Павел Ващилин назначен новым директором Музея МХАТ, сообщается на официальном сайте Минкультуры России. "Директором Музея МХАТ назначен заслуженный артист Российской Федерации Павел Ващилин. Павел Ващилин принимает участие в общественной деятельности в сфере культуры. Является кандидатом социологических наук, его диссертация посвящена социализации творческой молодежи. Этот опыт позволит ему эффективно продолжить работу институции по реализации молодежных программ и формированию интереса молодого поколения к театральному искусству и культурному наследию нашей страны", - отметили в ведомстве. Ващилин окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ, курс Олега Ефремова в 1999 году. Более чем за 20 лет работы на сцене артист исполнил свыше 70 ролей и выступил как режиссер 19 спектаклей. В 2011 году он был также отмечен благодарностью министра культуры РФ "За вклад в развитие театрального искусства".
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россия, олег ефремов, новости культуры
Культура, Россия, Олег Ефремов, Новости культуры
Ващилина назначили директором Музея МХАТ

Заслуженный артист РФ Павел Ващилин назначен директором Музея МХАТ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПавел Ващилин
Павел Ващилин - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Павел Ващилин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Заслуженный артист РФ Павел Ващилин назначен новым директором Музея МХАТ, сообщается на официальном сайте Минкультуры России.
"Директором Музея МХАТ назначен заслуженный артист Российской Федерации Павел Ващилин. Павел Ващилин принимает участие в общественной деятельности в сфере культуры. Является кандидатом социологических наук, его диссертация посвящена социализации творческой молодежи. Этот опыт позволит ему эффективно продолжить работу институции по реализации молодежных программ и формированию интереса молодого поколения к театральному искусству и культурному наследию нашей страны", - отметили в ведомстве.
Ващилин окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ, курс Олега Ефремова в 1999 году. Более чем за 20 лет работы на сцене артист исполнил свыше 70 ролей и выступил как режиссер 19 спектаклей. В 2011 году он был также отмечен благодарностью министра культуры РФ "За вклад в развитие театрального искусства".
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