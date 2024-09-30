https://ria.ru/20240930/vaschilin-1975560835.html
Ващилина назначили директором Музея МХАТ
Ващилина назначили директором Музея МХАТ - РИА Новости, 30.09.2024
Ващилина назначили директором Музея МХАТ
Заслуженный артист РФ Павел Ващилин назначен новым директором Музея МХАТ, сообщается на официальном сайте Минкультуры России. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T16:19
2024-09-30T16:19
2024-09-30T16:23
культура
россия
олег ефремов
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975561543_617:452:2880:1725_1920x0_80_0_0_87fae351f9ae5f10f8dd59c73f39c194.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Заслуженный артист РФ Павел Ващилин назначен новым директором Музея МХАТ, сообщается на официальном сайте Минкультуры России. "Директором Музея МХАТ назначен заслуженный артист Российской Федерации Павел Ващилин. Павел Ващилин принимает участие в общественной деятельности в сфере культуры. Является кандидатом социологических наук, его диссертация посвящена социализации творческой молодежи. Этот опыт позволит ему эффективно продолжить работу институции по реализации молодежных программ и формированию интереса молодого поколения к театральному искусству и культурному наследию нашей страны", - отметили в ведомстве. Ващилин окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ, курс Олега Ефремова в 1999 году. Более чем за 20 лет работы на сцене артист исполнил свыше 70 ролей и выступил как режиссер 19 спектаклей. В 2011 году он был также отмечен благодарностью министра культуры РФ "За вклад в развитие театрального искусства".
https://ria.ru/20240911/zaryade-1972040710.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975561543_690:354:2849:1973_1920x0_80_0_0_adb4a8164483a39336fd06600f6c89a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, олег ефремов, новости культуры
Культура, Россия, Олег Ефремов, Новости культуры
Ващилина назначили директором Музея МХАТ
Заслуженный артист РФ Павел Ващилин назначен директором Музея МХАТ