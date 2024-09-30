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Жертвами урагана "Хелен" в США могли стать до 600 человек - РИА Новости, 30.09.2024
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22:06 30.09.2024 (обновлено: 23:34 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/uragan-1975619557.html
Жертвами урагана "Хелен" в США могли стать до 600 человек
Жертвами урагана "Хелен" в США могли стать до 600 человек - РИА Новости, 30.09.2024
Жертвами урагана "Хелен" в США могли стать до 600 человек
Жертвами обрушившегося на США разрушительного урагана "Хелен" могли стать до 600 человек, заявила советник Белого дома по вопросам внутренней безопасности... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T22:06
2024-09-30T23:34
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ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Жертвами обрушившегося на США разрушительного урагана "Хелен" могли стать до 600 человек, заявила советник Белого дома по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд Рэндалл."Жертвами могли стать до 600 человек, однако мы не располагаем точной цифрой", — сказала она.Рэндалл добавила, что власти пока не берутся оценивать масштабы ущерба, который причинил американским домохозяйствам разгул стихии."У нас нет этих данных. Оценка может занять порядка нескольких дней", — добавила чиновница.Согласно последним данным, число жертв обрушившегося на юго-восточную часть США урагана "Хелен" возросло до 116. Сообщения о погибших поступили из шести штатов юга США. Наибольшее число фиксируется в Северной Каролине — 46 человек. В то же время в Южной Каролине число жертв составило 27, а в Джорджии — 25. Во Флориде, первой принявшей на себя удар урагана, погибли 13 человек, еще четыре человека — в Теннесси и один — в Вирджинии.По предварительной оценке сервиса AccuWeather, общий ущерб США от урагана может суммарно составить от 95 до 110 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240930/bajden-1975602843.html
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Жертвами урагана "Хелен" в США могли стать до 600 человек

Белый дом: жертвами урагана "Хелен" в США могли стать до 600 человек

© AP Photo / Gerald HerbertРабочие расчищают завалы после урагана "Хелен" во Флориде
Рабочие расчищают завалы после урагана Хелен во Флориде - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Рабочие расчищают завалы после урагана "Хелен" во Флориде
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ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Жертвами обрушившегося на США разрушительного урагана "Хелен" могли стать до 600 человек, заявила советник Белого дома по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд Рэндалл.
"Жертвами могли стать до 600 человек, однако мы не располагаем точной цифрой", — сказала она.
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Рэндалл добавила, что власти пока не берутся оценивать масштабы ущерба, который причинил американским домохозяйствам разгул стихии.
"У нас нет этих данных. Оценка может занять порядка нескольких дней", — добавила чиновница.
Согласно последним данным, число жертв обрушившегося на юго-восточную часть США урагана "Хелен" возросло до 116. Сообщения о погибших поступили из шести штатов юга США. Наибольшее число фиксируется в Северной Каролине — 46 человек. В то же время в Южной Каролине число жертв составило 27, а в Джорджии — 25. Во Флориде, первой принявшей на себя удар урагана, погибли 13 человек, еще четыре человека — в Теннесси и один — в Вирджинии.
По предварительной оценке сервиса AccuWeather, общий ущерб США от урагана может суммарно составить от 95 до 110 миллиардов долларов.
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