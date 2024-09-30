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Число жертв урагана "Хелен" в США возросло до 116 человек - РИА Новости, 30.09.2024
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11:52 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/uragan-1975472307.html
Число жертв урагана "Хелен" в США возросло до 116 человек
Число жертв урагана "Хелен" в США возросло до 116 человек - РИА Новости, 30.09.2024
Число жертв урагана "Хелен" в США возросло до 116 человек
Число жертв обрушившегося на юго-восточную часть США урагана "Хелен" увеличилось до 116, сообщает телеканал CBS News. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T11:52
2024-09-30T11:52
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Число жертв обрушившегося на юго-восточную часть США урагана "Хелен" увеличилось до 116, сообщает телеканал CBS News. Ранее телеканал сообщал о 111 погибших. "Ураган "Хелен" унес жизни по меньшей мере 116 человек... и вызвал масштабные разрушения", - говорится в публикации. Телеканал уточняет, что сообщения о погибших в результате стихийного бедствия поступили из шести штатов юга США. Наибольшее число погибших из-за активности урагана фиксируется в Северной Каролине - 46 человек. В то же время в Южной Каролине число составило 27 человек, в Джорджии - 25. Во Флориде, первой принявшей на себя удар урагана, погибли 13 человек. Еще четыре человека погибли в Теннесси и один - в Вирджинии. Согласно предварительной оценке сервиса AccuWeather, приводимой телеканалом, общий ущерб США от урагана может суммарно составить от 95 до 110 миллиардов долларов. По данным мониторингового сервиса Find Energy, в пострадавших от урагана штатах в общей сложности почти 2,08 миллиона потребителей остаются без электричества.
https://ria.ru/20240927/khelen-1974977947.html
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в мире, сша, северная каролина, южная каролина
В мире, США, Северная Каролина, Южная Каролина
Число жертв урагана "Хелен" в США возросло до 116 человек

CBS News: число жертв урагана "Хелен" в США возросло до 116 человек

© AP Photo / Gerald HerbertПоследствия урагана "Хелен" во Флориде, США
Последствия урагана Хелен во Флориде, США - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Последствия урагана "Хелен" во Флориде, США
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Число жертв обрушившегося на юго-восточную часть США урагана "Хелен" увеличилось до 116, сообщает телеканал CBS News.
Ранее телеканал сообщал о 111 погибших.
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"Ураган "Хелен" унес жизни по меньшей мере 116 человек... и вызвал масштабные разрушения", - говорится в публикации.
Телеканал уточняет, что сообщения о погибших в результате стихийного бедствия поступили из шести штатов юга США. Наибольшее число погибших из-за активности урагана фиксируется в Северной Каролине - 46 человек. В то же время в Южной Каролине число составило 27 человек, в Джорджии - 25. Во Флориде, первой принявшей на себя удар урагана, погибли 13 человек. Еще четыре человека погибли в Теннесси и один - в Вирджинии.
Согласно предварительной оценке сервиса AccuWeather, приводимой телеканалом, общий ущерб США от урагана может суммарно составить от 95 до 110 миллиардов долларов.
По данным мониторингового сервиса Find Energy, в пострадавших от урагана штатах в общей сложности почти 2,08 миллиона потребителей остаются без электричества.
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