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Число жертв урагана "Хелен" превысило 110 человек - РИА Новости, 30.09.2024
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06:46 30.09.2024 (обновлено: 10:05 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/uragan-1975412258.html
Число жертв урагана "Хелен" превысило 110 человек
Число жертв урагана "Хелен" превысило 110 человек - РИА Новости, 30.09.2024
Число жертв урагана "Хелен" превысило 110 человек
Число жертв обрушившегося на юго-восточную часть США урагана "Хелен" превысило 110 человек, сообщает телеканал CBS News. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T06:46
2024-09-30T10:05
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Число жертв обрушившегося на юго-восточную часть США урагана "Хелен" превысило 110 человек, сообщает телеканал CBS News. "Число связанных с ураганом смертей превысило 100 по всему юго-востоку (США)... "Хелен" убила по меньшей мере 111 человек", - говорится в публикации на сайте телеканала. Ранее телеканал CNN со ссылкой на местные власти сообщал о 89 погибших. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, в Вирджинии, Северной Каролине, в Южной Каролине, Джорджии и Флориде в общей сложности около 2,06 миллиона потребителей остаются без электричества.
https://ria.ru/20240928/uragan-1975199220.html
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в мире, сша, северная каролина, южная каролина
В мире, США, Северная Каролина, Южная Каролина
Число жертв урагана "Хелен" превысило 110 человек

Жертвами обрушившегося на юго-восток США урагана "Хелен" стали 111 человек

© AP Photo / Gerald HerbertРабочие расчищают завалы после урагана "Хелен" во Флориде
Рабочие расчищают завалы после урагана Хелен во Флориде - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Рабочие расчищают завалы после урагана "Хелен" во Флориде
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Число жертв обрушившегося на юго-восточную часть США урагана "Хелен" превысило 110 человек, сообщает телеканал CBS News.
"Число связанных с ураганом смертей превысило 100 по всему юго-востоку (США)... "Хелен" убила по меньшей мере 111 человек", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Спутниковый снимок урагана Хелен в Мексиканском заливе - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Ураган в США вызвал масштабные перебои интернета в ряде регионов
28 сентября, 03:39
Ранее телеканал CNN со ссылкой на местные власти сообщал о 89 погибших.
По данным мониторингового портала PowerOutage.us, в Вирджинии, Северной Каролине, в Южной Каролине, Джорджии и Флориде в общей сложности около 2,06 миллиона потребителей остаются без электричества.
Пляж в Мексике - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Ураган "Хелен" привел к сильным наводнениям в Мексике
26 сентября, 08:20
 
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