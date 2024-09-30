Число жертв урагана "Хелен" превысило 110 человек
Жертвами обрушившегося на юго-восток США урагана "Хелен" стали 111 человек
© AP Photo / Gerald HerbertРабочие расчищают завалы после урагана "Хелен" во Флориде
© AP Photo / Gerald Herbert
Рабочие расчищают завалы после урагана "Хелен" во Флориде
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Число жертв обрушившегося на юго-восточную часть США урагана "Хелен" превысило 110 человек, сообщает телеканал CBS News.
"Число связанных с ураганом смертей превысило 100 по всему юго-востоку (США)... "Хелен" убила по меньшей мере 111 человек", - говорится в публикации на сайте телеканала.
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Ранее телеканал CNN со ссылкой на местные власти сообщал о 89 погибших.
По данным мониторингового портала PowerOutage.us, в Вирджинии, Северной Каролине, в Южной Каролине, Джорджии и Флориде в общей сложности около 2,06 миллиона потребителей остаются без электричества.
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