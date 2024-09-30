https://ria.ru/20240930/uragan-1975412258.html

Число жертв урагана "Хелен" превысило 110 человек

Число жертв урагана "Хелен" превысило 110 человек - РИА Новости, 30.09.2024

Число жертв урагана "Хелен" превысило 110 человек

Число жертв обрушившегося на юго-восточную часть США урагана "Хелен" превысило 110 человек, сообщает телеканал CBS News. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T06:46

2024-09-30T06:46

2024-09-30T10:05

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Число жертв обрушившегося на юго-восточную часть США урагана "Хелен" превысило 110 человек, сообщает телеканал CBS News. "Число связанных с ураганом смертей превысило 100 по всему юго-востоку (США)... "Хелен" убила по меньшей мере 111 человек", - говорится в публикации на сайте телеканала. Ранее телеканал CNN со ссылкой на местные власти сообщал о 89 погибших. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, в Вирджинии, Северной Каролине, в Южной Каролине, Джорджии и Флориде в общей сложности около 2,06 миллиона потребителей остаются без электричества.

https://ria.ru/20240928/uragan-1975199220.html

https://ria.ru/20240926/uragan-1974749161.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, северная каролина, южная каролина