Число жертв урагана "Хелен" в США достигло 89 человек
Число жертв обрушившегося на юго-восток США урагана "Хелен" достигло 89 человек
© AP Photo / Stephen SmithПоследствия урагана "Хелен" во Флориде, США
© AP Photo / Stephen Smith
Последствия урагана "Хелен" во Флориде, США
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Число жертв обрушившегося на юго-восточную часть США урагана "Хелен" достигло 89, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.
Ранее телеканал NBC News сообщал о 64 погибших.
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"По меньшей мере 36 человек погибли в Северной Каролине... По меньшей мере 24 человека погибли в Южной Каролине... В Джорджии погибли по меньшей мере 17 человек... Во Флориде по меньшей мере 11 человек ... Один человек погиб ... в штате Вирджиния", - говорится в сообщении телеканала.
По данным мониторингового портала PowerOutage.us в Вирджинии, Северной Каролине, в Южной Каролине, Джорджии и Флориде суммарно около 2,3 миллиона потребителей остаются без электричества.
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