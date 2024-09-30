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Число жертв урагана "Хелен" в США достигло 89 человек - РИА Новости, 30.09.2024
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00:31 30.09.2024 (обновлено: 10:44 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/uragan-1975394293.html
Число жертв урагана "Хелен" в США достигло 89 человек
Число жертв урагана "Хелен" в США достигло 89 человек - РИА Новости, 30.09.2024
Число жертв урагана "Хелен" в США достигло 89 человек
Число жертв обрушившегося на юго-восточную часть США урагана "Хелен" достигло 89, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T00:31
2024-09-30T10:44
в мире
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Число жертв обрушившегося на юго-восточную часть США урагана "Хелен" достигло 89, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти. Ранее телеканал NBC News сообщал о 64 погибших. "По меньшей мере 36 человек погибли в Северной Каролине... По меньшей мере 24 человека погибли в Южной Каролине... В Джорджии погибли по меньшей мере 17 человек... Во Флориде по меньшей мере 11 человек ... Один человек погиб ... в штате Вирджиния", - говорится в сообщении телеканала. По данным мониторингового портала PowerOutage.us в Вирджинии, Северной Каролине, в Южной Каролине, Джорджии и Флориде суммарно около 2,3 миллиона потребителей остаются без электричества.
https://ria.ru/20240928/uragan-1975199220.html
https://ria.ru/20240912/fransin-1972196147.html
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в мире, северная каролина, южная каролина, джорджия
В мире, Северная Каролина, Южная Каролина, Джорджия
Число жертв урагана "Хелен" в США достигло 89 человек

Число жертв обрушившегося на юго-восток США урагана "Хелен" достигло 89 человек

© AP Photo / Stephen SmithПоследствия урагана "Хелен" во Флориде, США
Последствия урагана Хелен во Флориде, США - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Stephen Smith
Последствия урагана "Хелен" во Флориде, США
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Число жертв обрушившегося на юго-восточную часть США урагана "Хелен" достигло 89, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.
Ранее телеканал NBC News сообщал о 64 погибших.
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"По меньшей мере 36 человек погибли в Северной Каролине... По меньшей мере 24 человека погибли в Южной Каролине... В Джорджии погибли по меньшей мере 17 человек... Во Флориде по меньшей мере 11 человек ... Один человек погиб ... в штате Вирджиния", - говорится в сообщении телеканала.
По данным мониторингового портала PowerOutage.us в Вирджинии, Северной Каролине, в Южной Каролине, Джорджии и Флориде суммарно около 2,3 миллиона потребителей остаются без электричества.
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