https://ria.ru/20240930/ulyanovsk-1975582707.html

Суд отправил под домашний арест подозреваемого в избиении пенсионерки

Суд отправил под домашний арест подозреваемого в избиении пенсионерки - РИА Новости, 30.09.2024

Суд отправил под домашний арест подозреваемого в избиении пенсионерки

Суд отправил под домашний арест мужчину, подозреваемого в избиении пенсионерки возле магазина в Ульяновске, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T17:45

2024-09-30T17:45

2024-09-30T18:05

происшествия

россия

ульяновск

майнский район

ирина волк

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САМАРА, 30 сен — РИА Новости. Суд отправил под домашний арест мужчину, подозреваемого в избиении пенсионерки возле магазина в Ульяновске, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. "Только что поступила информация о том, что по ходатайству органов дознания ОМВД России по Засвияжскому району города Ульяновска судом фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается", - написала Волк. По информации регионального главка МВД, 22 сентября к пенсионерке около супермаркета, расположенного по улице 50 лет ВЛКСМ, подошел незнакомый мужчина и несколько раз ударил ее рукой по лицу, 28 сентября был задержан 46-летний житель Майнского района Ульяновской области. По данным прокуратуры, он был ранее судим за кражу, в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что он был пьян. На видео МВД мужчина признался, что трижды ударил бабушку по лицу, внятно сформулировать причину этого поступка не смог. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство с применением насилия к гражданам". Санкции этой статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.

россия

ульяновск

майнский район

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"Так получилось". Кадры допроса мужчины, ударившего пенсионерку в Ульяновске Кадры допроса агрессора, который трижды ударил (https://t.me/rt_russian/216561) бабушку по лицу на улице в Ульяновске. Он извинился на камеру за свои действия. Ранее на 46-летнего мужчину завели уголовное дело о хулиганстве. 2024-09-30T17:45 true PT0M39S

Избиение пенсионерки в Ульяновске Избиение пенсионерки в Ульяновске 2024-09-30T17:45 true PT0M36S

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происшествия, россия, ульяновск, майнский район, ирина волк, видео