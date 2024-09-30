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На Украине сотрудника военкомата оштрафовали за избиение мужчины
На Украине сотрудника военкомата оштрафовали за избиение мужчины - РИА Новости, 30.09.2024
На Украине сотрудника военкомата оштрафовали за избиение мужчины
Суд на Украине оштрафовал сотрудника военкомата на 850 гривен (20,6 доллара) за то, что тот ударил мужчину при попытке вручить ему повестку, сообщило украинское РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T23:22
2024-09-30T23:22
2024-09-30T23:22
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Суд на Украине оштрафовал сотрудника военкомата на 850 гривен (20,6 доллара) за то, что тот ударил мужчину при попытке вручить ему повестку, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на решение Садгорского районного суда города Черновцы. "Суд оштрафовал сотрудника ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) на 850 гривен за избиение мужчины во время попытки вручения повестки... Сообщается, что сотрудник ТЦК при попытке вручить повестку вступил в словесный спор с потерпевшим, после чего ударил ладонью по затылку мужчины. Обвиняемый свою вину признал полностью", — говорится в Telegram-канале издания. В сети широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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в мире, украина, черновцы
В мире, Украина, Черновцы
На Украине сотрудника военкомата оштрафовали за избиение мужчины
Суд на Украине оштрафовал сотрудника военкомата на $20,6 за избиение мужчины
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.
Суд на Украине оштрафовал сотрудника военкомата на 850 гривен (20,6 доллара) за то, что тот ударил мужчину при попытке вручить ему повестку, сообщило украинское издание "Страна.ua
" со ссылкой на решение Садгорского районного суда города Черновцы.
"Суд оштрафовал сотрудника ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) на 850 гривен за избиение мужчины во время попытки вручения повестки... Сообщается, что сотрудник ТЦК при попытке вручить повестку вступил в словесный спор с потерпевшим, после чего ударил ладонью по затылку мужчины. Обвиняемый свою вину признал полностью", — говорится в Telegram-канале издания.
В сети широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.