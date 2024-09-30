https://ria.ru/20240930/ukraina-1975606406.html

На Украине заведут дело против экс-командующего объединенными силами ВСУ

На Украине заведут дело против экс-командующего объединенными силами ВСУ - РИА Новости, 30.09.2024

На Украине заведут дело против экс-командующего объединенными силами ВСУ

Киевский апелляционный суд обязал госбюро расследований (ГБР) Украины возбудить уголовное дело против экс-командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля,... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T20:01

2024-09-30T20:01

2024-09-30T20:01

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Киевский апелляционный суд обязал госбюро расследований (ГБР) Украины возбудить уголовное дело против экс-командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля, пишет в понедельник украинское издание Новости.Live. Ранее начштаба бригады "Азов"* в составе нацгвардии Украины Богдан Кротевич призвал госбюро расследований провести расследование в отношении Содоля, обвинив его в выдаче приказов, которые привели к гибели большого количества украинских солдат на харьковском направлении. Позже Владимир Зеленский заявил, что решил заменить Содоля на должности на бригадного генерала Андрея Гнатова. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что ГБР Украины проверит действия экс-командующего объединенными силами ВСУ на харьковском направлении. "Киевский апелляционный суд обязал ГБР открыть уголовное дело против генерала Содоля… Ранее Шевченковский суд Киева отклонил жалобу Кротевича, которую он подал", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Новости.Live ссылкой на Кротевича. Госбюро расследований Украины в конце мая сообщило, что расследует уголовное дело по статье "Самовольное оставление поля боя и небрежное отношение к военной службе" после прорыва ВС РФ в Харьковской области* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240930/ukraina-1975603817.html

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в мире, украина, андрей гнатов, вооруженные силы украины