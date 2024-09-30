На Украине заведут дело против экс-командующего объединенными силами ВСУ
Новости.Live: суд обязал ГБР завести дело против экс-командующего ВСУ Содоля
© Фото : Командование объединённых сил ВСУЭкс-командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль
© Фото : Командование объединённых сил ВСУ
Экс-командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Киевский апелляционный суд обязал госбюро расследований (ГБР) Украины возбудить уголовное дело против экс-командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля, пишет в понедельник украинское издание Новости.Live.
Ранее начштаба бригады "Азов"* в составе нацгвардии Украины Богдан Кротевич призвал госбюро расследований провести расследование в отношении Содоля, обвинив его в выдаче приказов, которые привели к гибели большого количества украинских солдат на харьковском направлении.
Позже Владимир Зеленский заявил, что решил заменить Содоля на должности на бригадного генерала Андрея Гнатова. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что ГБР Украины проверит действия экс-командующего объединенными силами ВСУ на харьковском направлении.
"Киевский апелляционный суд обязал ГБР открыть уголовное дело против генерала Содоля… Ранее Шевченковский суд Киева отклонил жалобу Кротевича, которую он подал", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Новости.Live ссылкой на Кротевича.
Госбюро расследований Украины в конце мая сообщило, что расследует уголовное дело по статье "Самовольное оставление поля боя и небрежное отношение к военной службе" после прорыва ВС РФ в Харьковской области
* Террористическая организация, запрещенная в России.