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"Начинает разрушаться". Стало известно, что произошло на Западной Украине - РИА Новости, 30.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:32 30.09.2024 (обновлено: 20:59 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/ukraina-1975603817.html
"Начинает разрушаться". Стало известно, что произошло на Западной Украине
"Начинает разрушаться". Стало известно, что произошло на Западной Украине - РИА Новости, 30.09.2024
"Начинает разрушаться". Стало известно, что произошло на Западной Украине
На Западной Украине растет сопротивление насильственной мобилизации и действиям руководства страны в целом, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T19:32
2024-09-30T20:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
жак бо
нато
владимир зеленский
швейцария
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. На Западной Украине растет сопротивление насильственной мобилизации и действиям руководства страны в целом, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works. "Оппозиция появилась внутри самой Украины, я говорю о западной части Украины. Итак, у вас есть движение сопротивления, действующее в западной части Украины, у вас есть люди, сопротивляющиеся силовой мобилизации", — отметил он.По словам полковника, настроение украинцев очень сильно смещается в пользу прекращения военных действий. Кроме того, все чаще в стране ставят под сомнение обоснованность позиции украинского руководства, добавил Бо."У нас есть армия, которая постепенно начинает разрушаться, и мы видим это каждый день: дезертиры, солдаты, которые отказываются воевать, и так далее", — резюмировал отставной военный.В понедельник "Страна.ua" сообщила, что дезертирство в украинских войсках во второй половине этого года приобрело массовый характер.Издание со ссылкой на людей, занимающихся незаконной переправкой через границу, пишет, что раньше дезертиров среди тех, кто ищет нелегальные способы покинуть Украину, были единицы. С мая этого года один или несколько военнослужащих были чуть ли не в каждой группе.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет из страны на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20240930/zelenskiy-1975577666.html
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975532005.html
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в мире, украина, жак бо, нато, владимир зеленский, швейцария
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Жак Бо, НАТО, Владимир Зеленский, Швейцария
"Начинает разрушаться". Стало известно, что произошло на Западной Украине

Полковник Бо: на Западной Украине растет сопротивление киевскому режиму

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. На Западной Украине растет сопротивление насильственной мобилизации и действиям руководства страны в целом, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.
"Оппозиция появилась внутри самой Украины, я говорю о западной части Украины. Итак, у вас есть движение сопротивления, действующее в западной части Украины, у вас есть люди, сопротивляющиеся силовой мобилизации", — отметил он.
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По словам полковника, настроение украинцев очень сильно смещается в пользу прекращения военных действий. Кроме того, все чаще в стране ставят под сомнение обоснованность позиции украинского руководства, добавил Бо.
"У нас есть армия, которая постепенно начинает разрушаться, и мы видим это каждый день: дезертиры, солдаты, которые отказываются воевать, и так далее", — резюмировал отставной военный.
В понедельник "Страна.ua" сообщила, что дезертирство в украинских войсках во второй половине этого года приобрело массовый характер.
Издание со ссылкой на людей, занимающихся незаконной переправкой через границу, пишет, что раньше дезертиров среди тех, кто ищет нелегальные способы покинуть Украину, были единицы. С мая этого года один или несколько военнослужащих были чуть ли не в каждой группе.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет из страны на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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