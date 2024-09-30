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Украинские СМИ сообщили о массовом дезертирстве в ВСУ - РИА Новости, 30.09.2024
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18:11 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/ukraina-1975589113.html
Украинские СМИ сообщили о массовом дезертирстве в ВСУ
Украинские СМИ сообщили о массовом дезертирстве в ВСУ - РИА Новости, 30.09.2024
Украинские СМИ сообщили о массовом дезертирстве в ВСУ
Дезертирство в украинских войсках во второй половине этого года приобрело массовый характер, пишет в понедельник украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T18:11
2024-09-30T18:11
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Дезертирство в украинских войсках во второй половине этого года приобрело массовый характер, пишет в понедельник украинское издание "Страна.ua". Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части. "Проблема дезертирства украинских военных в тех или иных масштабах имела место с самого начала войны, однако во второй половине 2024 года приняла по-настоящему массовый характер. По официальным данным, только в 2023 году за самовольное оставление воинских частей и дезертирство осудили 1577 военных, однако это лишь вершина айсберга", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Страны". Издание со ссылкой на людей, занимающихся незаконной переправкой через границу, пишет, что раньше дезертиров среди тех, кто ищет нелегальные способы покинуть Украину, были единицы. С мая этого года один или несколько военнослужащих были чуть ли не в каждой группе. "Со временем накапливается усталость, плюс всё-таки видишь, как вокруг тебя умирают, становятся калеками. Но самое главное – совершенно непонятно, чем это всё закончится и когда. А жизнь-то проходит… В общем, после второго ранения в феврале 2024-го из госпиталя ушёл в самовольное оставление части, какое-то время пересидел у родственников в селе под Винницей, потом нашёл "коридор" в Румынию", - приводит издание слова одного из украинских дезертиров. Украинский телеканал "Новости.Live" со ссылкой на украинского политического и общественного деятеля Олеся Дония 23 августа сообщал, что на Украине в этом году зафиксировано 37 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части, что в четыре раза больше, чем в 2022 году. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко ранее сообщал, что на Украине против украинских военных за самовольное оставление части или отказ участвовать в боях возбуждено более 80 тысяч уголовных дел. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20240919/marochko-1973552797.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о массовом дезертирстве в ВСУ

"Страна.ua": дезертирство в ВСУ во второй половине 2024 года стало массовым

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Дезертирство в украинских войсках во второй половине этого года приобрело массовый характер, пишет в понедельник украинское издание "Страна.ua".
Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части.
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19 сентября, 07:40
"Проблема дезертирства украинских военных в тех или иных масштабах имела место с самого начала войны, однако во второй половине 2024 года приняла по-настоящему массовый характер. По официальным данным, только в 2023 году за самовольное оставление воинских частей и дезертирство осудили 1577 военных, однако это лишь вершина айсберга", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Страны".
Издание со ссылкой на людей, занимающихся незаконной переправкой через границу, пишет, что раньше дезертиров среди тех, кто ищет нелегальные способы покинуть Украину, были единицы. С мая этого года один или несколько военнослужащих были чуть ли не в каждой группе.
"Со временем накапливается усталость, плюс всё-таки видишь, как вокруг тебя умирают, становятся калеками. Но самое главное – совершенно непонятно, чем это всё закончится и когда. А жизнь-то проходит… В общем, после второго ранения в феврале 2024-го из госпиталя ушёл в самовольное оставление части, какое-то время пересидел у родственников в селе под Винницей, потом нашёл "коридор" в Румынию", - приводит издание слова одного из украинских дезертиров.
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24 сентября, 18:28
Украинский телеканал "Новости.Live" со ссылкой на украинского политического и общественного деятеля Олеся Дония 23 августа сообщал, что на Украине в этом году зафиксировано 37 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части, что в четыре раза больше, чем в 2022 году. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко ранее сообщал, что на Украине против украинских военных за самовольное оставление части или отказ участвовать в боях возбуждено более 80 тысяч уголовных дел.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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