https://ria.ru/20240930/ukraina-1975569185.html
На Украине задержали двух подозреваемых в поджоге автомобилей военных
На Украине задержали двух подозреваемых в поджоге автомобилей военных - РИА Новости, 30.09.2024
На Украине задержали двух подозреваемых в поджоге автомобилей военных
Офис генерального прокурора Украины сообщил в понедельник о задержании двух граждан, которые подозреваются в поджоге автомобилей военнослужащих ВСУ в... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T16:48
2024-09-30T16:48
2024-09-30T16:48
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины сообщил в понедельник о задержании двух граждан, которые подозреваются в поджоге автомобилей военнослужащих ВСУ в Ивано-Франковской области. "По заказу поджигали "военные" машины в Ивано-Франковской области, сообщено о подозрении двум местным жителям. По данным следствия, двое жителей Ивано-Франковска из корыстных побуждений устраивали поджоги автомобилей защитного цвета хаки. В начале сентября 2024 года один из подозреваемых за материальное вознаграждение ночью облил легковоспламеняющимся веществом микроавтобус и поджег. Мужчина отснял процесс горения на мобильный телефон и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора. Задержанным, как утверждается, вменяется статья "Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога". Они на данный момент содержатся под стражей и ожидают оглашения приговора. Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы).
https://ria.ru/20240923/kiev-1974170515.html
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в мире, украина, ивано-франковская область, ивано-франковск, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Ивано-Франковская область, Ивано-Франковск, Вооруженные силы Украины
На Украине задержали двух подозреваемых в поджоге автомобилей военных
В Ивано-Франковской области задержали двух подозреваемых в поджоге машин военных