https://ria.ru/20240930/ukraina-1975520742.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.09.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в понедельник в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T14:19

2024-09-30T14:19

2024-09-30T14:20

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в понедельник в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах прозвучала одновременно – в 14.07 мск. Ранее в понедельник тревога в этих областях уже объявлялась, однако спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

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Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровская область, украина, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф