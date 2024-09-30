https://ria.ru/20240930/ukraina-1975513189.html
Российский сенатор прокомментировал визит Зеленского в США
Российский сенатор прокомментировал визит Зеленского в США - РИА Новости, 30.09.2024
Российский сенатор прокомментировал визит Зеленского в США
Страны Запада далеки от полного и публичного отказа в поддержке Украине, однако "украинский" фактор вызывает неоднозначную реакцию у американских элит, заявил... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T14:00
2024-09-30T14:00
2024-09-30T14:00
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Страны Запада далеки от полного и публичного отказа в поддержке Украине, однако "украинский" фактор вызывает неоднозначную реакцию у американских элит, заявил РИА Новости сенатор РФ Сергей Перминов. Визит Владимира Зеленского в США был "очень непростым", заявил ранее глава его офиса Андрей Ермак. "Нервный выдался визит, однако Запад далек от полного и публичного отказа поддержки своего военного прокси - Украины", - сказал Перминов. Сенатор отметил, что соответствующие заявления - это "констатация очевидного факта". "Украинский" фактор влияет на основной внутриполитический проект в США - выборы президента этой страны - и, как следствие, вызывает неоднозначную реакцию у американского политического истеблишмента", - объяснил политик. Визит Зеленского в США начался 22 сентября с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Ранее Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". РФ считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италиии других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240923/zelenskij-1974184833.html
https://ria.ru/20240926/rada-1974774210.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, сергей перминов, андрей ермак, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Сергей Перминов, Андрей Ермак, НАТО
Российский сенатор прокомментировал визит Зеленского в США
Сенатор Перминов: Запад далек от полного и публичного отказа в поддержке Киева
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Страны Запада далеки от полного и публичного отказа в поддержке Украине, однако "украинский" фактор вызывает неоднозначную реакцию у американских элит, заявил РИА Новости сенатор РФ Сергей Перминов.
Визит Владимира Зеленского
в США
был "очень непростым", заявил ранее глава его офиса Андрей Ермак
.
"Нервный выдался визит, однако Запад далек от полного и публичного отказа поддержки своего военного прокси - Украины", - сказал Перминов.
Сенатор отметил, что соответствующие заявления - это "констатация очевидного факта".
"Украинский" фактор влияет на основной внутриполитический проект в США - выборы президента этой страны - и, как следствие, вызывает неоднозначную реакцию у американского политического истеблишмента", - объяснил политик.
Визит Зеленского в США начался 22 сентября с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
Ранее Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем".
РФ считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании
, Германии
, Италиии других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.