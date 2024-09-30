https://ria.ru/20240930/ugledar-1975521810.html

Украинские СМИ сообщили о тяжелой ситуации в Угледаре

Украинские СМИ сообщили о тяжелой ситуации в Угледаре - РИА Новости, 30.09.2024

Украинские СМИ сообщили о тяжелой ситуации в Угледаре

Ситуация в городе Угледар в подконтрольной Киеву части ДНР очень тяжелая для ВСУ, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T14:24

2024-09-30T14:24

2024-09-30T14:24

в мире

угледар

донецкая народная республика

россия

иван винник

владимир рогов

вооруженные силы украины

страна.ua

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Ситуация в городе Угледар в подконтрольной Киеву части ДНР очень тяжелая для ВСУ, сообщило украинское издание "Страна.ua". Журналисты издания проанализировали публикации украинских военных, задействованных в районе Угледара, на основе которых пришли к соответствующему выводу. "Ситуация в Угледаре очень тяжелая", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Как сообщили в издании, военнослужащие ВСУ пытаются выходить из города группами по 10 человек, но из-за плотного огня минометов, артиллерии и использования БПЛА, удается это лишь половине группы. У оставшихся в городе солдат заканчиваются боеприпасы и продовольствие. Эвакуация на технике невозможна из-за полного огневого контроля ВС РФ над дорогами в Угледар. Украинские СМИ ранее сообщили, что командир бригады ВСУ, размещенной в городе Угледар в подконтрольной ВСУ части ДНР, Иван Винник снят с должности. Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска зашли на окраины оккупированного украинскими боевиками города Угледар в ДНР. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ пытаются выводить из Угледара, оказавшегося в "клещах" российских войск, свои ударные группы, ротация подразделений противника фактически невозможна.

https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975406963.html

https://ria.ru/20240930/vsu-1975463637.html

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в мире, угледар, донецкая народная республика, россия, иван винник, владимир рогов, вооруженные силы украины, страна.ua