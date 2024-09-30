https://ria.ru/20240930/ugledar-1975416352.html

Рогов рассказал о боях за освобождение Угледара

Рогов рассказал о боях за освобождение Угледара - РИА Новости, 30.09.2024

Рогов рассказал о боях за освобождение Угледара

Бои за освобождение Угледара в ДНР от оккупации ВСУ продолжаются в районе центральной части города, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T07:59

2024-09-30T07:59

2024-09-30T07:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Бои за освобождение Угледара в ДНР от оккупации ВСУ продолжаются в районе центральной части города, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что ВСУ пытаются выводить из Угледара, оказавшегося в "клещах" российских войск, свои ударные группы, ротация подразделений противника фактически невозможна. По его словам, ситуация в Угледаре для 72-й бригады ВСУ складывается критическая. "Наши ребята продвинулись к центру города. Ожесточенные бои продолжаются, наши штурмовые отряды уже в центральной части", - сказал Рогов. По его словам, российские войска расширили зону контроля и серую зону в нескольких частях города. "У ВСУ на данный момент есть небольшой коридор из города, который находится в серой зоне, то есть под нашим перекрестным огнем, через который осуществляется как эвакуация, так и подвоз бронетехники", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20240926/obstanovka-1974675645.html

https://ria.ru/20240927/otkhod-1974979946.html

донецкая народная республика

угледар

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, угледар, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины