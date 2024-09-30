Рейтинг@Mail.ru
Рогов рассказал о боях за освобождение Угледара - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:59 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/ugledar-1975416352.html
Рогов рассказал о боях за освобождение Угледара
Рогов рассказал о боях за освобождение Угледара - РИА Новости, 30.09.2024
Рогов рассказал о боях за освобождение Угледара
Бои за освобождение Угледара в ДНР от оккупации ВСУ продолжаются в районе центральной части города, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T07:59
2024-09-30T07:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
угледар
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967533690_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_0d1a43a563c388bacde94b76da0dc99f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Бои за освобождение Угледара в ДНР от оккупации ВСУ продолжаются в районе центральной части города, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что ВСУ пытаются выводить из Угледара, оказавшегося в "клещах" российских войск, свои ударные группы, ротация подразделений противника фактически невозможна. По его словам, ситуация в Угледаре для 72-й бригады ВСУ складывается критическая. "Наши ребята продвинулись к центру города. Ожесточенные бои продолжаются, наши штурмовые отряды уже в центральной части", - сказал Рогов. По его словам, российские войска расширили зону контроля и серую зону в нескольких частях города. "У ВСУ на данный момент есть небольшой коридор из города, который находится в серой зоне, то есть под нашим перекрестным огнем, через который осуществляется как эвакуация, так и подвоз бронетехники", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20240926/obstanovka-1974675645.html
https://ria.ru/20240927/otkhod-1974979946.html
донецкая народная республика
угледар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967533690_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c191bbafff59be91949055d6d7525278.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, угледар, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Угледар, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал о боях за освобождение Угледара

Рогов: бои за освобождение Угледара продолжаются в районе центра города

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета в зоне СВО
Работа артиллерийского расчета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа артиллерийского расчета в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Бои за освобождение Угледара в ДНР от оккупации ВСУ продолжаются в районе центральной части города, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что ВСУ пытаются выводить из Угледара, оказавшегося в "клещах" российских войск, свои ударные группы, ротация подразделений противника фактически невозможна. По его словам, ситуация в Угледаре для 72-й бригады ВСУ складывается критическая.
Российские десантники в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
"Это ждет нас в Угледаре". Российская армия повторяет бахмутский сценарий
26 сентября, 08:00
"Наши ребята продвинулись к центру города. Ожесточенные бои продолжаются, наши штурмовые отряды уже в центральной части", - сказал Рогов.
По его словам, российские войска расширили зону контроля и серую зону в нескольких частях города.
"У ВСУ на данный момент есть небольшой коридор из города, который находится в серой зоне, то есть под нашим перекрестным огнем, через который осуществляется как эвакуация, так и подвоз бронетехники", - сказал Рогов.
Украинские военнослужащие морской пехоты в укрытии в городе Угледар - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
"Непростое решение". В Киеве дали совет застрявшим в Угледаре боевикам ВСУ
27 сентября, 07:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУгледарРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала