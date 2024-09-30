https://ria.ru/20240930/ugledar-1975416352.html
Рогов рассказал о боях за освобождение Угледара
Рогов рассказал о боях за освобождение Угледара - РИА Новости, 30.09.2024
Рогов рассказал о боях за освобождение Угледара
Бои за освобождение Угледара в ДНР от оккупации ВСУ продолжаются в районе центральной части города, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T07:59
2024-09-30T07:59
2024-09-30T07:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Бои за освобождение Угледара в ДНР от оккупации ВСУ продолжаются в районе центральной части города, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что ВСУ пытаются выводить из Угледара, оказавшегося в "клещах" российских войск, свои ударные группы, ротация подразделений противника фактически невозможна. По его словам, ситуация в Угледаре для 72-й бригады ВСУ складывается критическая. "Наши ребята продвинулись к центру города. Ожесточенные бои продолжаются, наши штурмовые отряды уже в центральной части", - сказал Рогов. По его словам, российские войска расширили зону контроля и серую зону в нескольких частях города. "У ВСУ на данный момент есть небольшой коридор из города, который находится в серой зоне, то есть под нашим перекрестным огнем, через который осуществляется как эвакуация, так и подвоз бронетехники", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20240926/obstanovka-1974675645.html
https://ria.ru/20240927/otkhod-1974979946.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, угледар, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Угледар, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал о боях за освобождение Угледара
Рогов: бои за освобождение Угледара продолжаются в районе центра города
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Бои за освобождение Угледара в ДНР от оккупации ВСУ продолжаются в районе центральной части города, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что ВСУ пытаются выводить из Угледара
, оказавшегося в "клещах" российских войск, свои ударные группы, ротация подразделений противника фактически невозможна. По его словам, ситуация в Угледаре для 72-й бригады ВСУ складывается критическая.
"Наши ребята продвинулись к центру города. Ожесточенные бои продолжаются, наши штурмовые отряды уже в центральной части", - сказал Рогов.
По его словам, российские войска расширили зону контроля и серую зону в нескольких частях города.
"У ВСУ на данный момент есть небольшой коридор из города, который находится в серой зоне, то есть под нашим перекрестным огнем, через который осуществляется как эвакуация, так и подвоз бронетехники", - сказал Рогов.